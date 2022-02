Ajax vai pagar R$ 45 milhões a jovem jogador em estado vegetativo

O Ajax pagará 7,85 milhões de euros (cerca de 45 milhões de reais) de indenização à família do ex-jogador Abdelhak Nouri. Ele era uma promessa das categorias de base do clube, mas sofreu uma arritmia cardíaca durante um jogo do time, há cinco anos, e ficou com dano cerebral permanente.

As duas partes vinham travando uma batalha judicial nos últimos anos. Os familiares de Nouri alegavam que ele não havia recebido tratamento adequado durante o episódio, ocorrido no dia 8 de julho de 2017, quando a joia holandesa tinha 20 anos.

O caso aconteceu no amistoso do Ajax contra o Werder Bremen, da Alemanha. Conhecido como Appie, o jogador desmaiou em campo, entrou em coma e só acordou em 2020. Mas, com dano cerebral, até hoje não consegue sair da cama e falar, segundo a família.

Em comunicado, o Ajax diz que admitiu, nos tribunais, que o tratamento não foi adequado. O clube também confirmou que assumiu o risco de tais consequências.

"A extensão do dano, devido a, entre outros fatores, a perda da capacidade laboral, e a compensação pelos danos foram objetos de discussão do juizado. O acordo foi por uma compensação de 7.850.000 euros", diz a nota.

Além da indenização, o clube afirma que está reembolsando a família de Nouri pelos custos de tratamento, e que o seguirá fazendo. O número 34, que era usado pelo ex-jogador, hoje com 24 anos, foi aposentado.

"É bom chegar a um acordo, podemos encerrar essa história. Todos entendemos que o sofrimento por Abdelhak e de seus entes queridos não acaba. Segue sendo uma situação muito triste. É o que sentimos aqui no Ajax também. A ligação entre Ajax e a família Nouri é permanente", afirmou o CEO do clube, Edwin Van der Sar.