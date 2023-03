Aka Divina e 16 Beats se unem para construir um “Novo Mundo”; assista

Troca de afeto, declarações, carícias, amor familiar. O trabalho artístico intitulado de

“Novo Mundo”, de Aka Divina, com participação de 16 Beats, chega com tudo. A junção de ideias dos dois artistas, destilando em um beat de ritmo “drill”, traz musicalidade com originalidade e melodias intercaladas na modalidade “bate e volta”.

“Novo Mundo”, fala da jornada do um amor preto, da construção de família e objetivos. A música relata o romance dos artistas e sua

história em Pernambués, na Santa Clara, comunidade de origem dos dois pombinhos.

16 Beats afirma que a estética do clipe traz o tom ancestral com a ideia de um novo mundo retratando experiências do nascimento do filho deles: Tiago, com apenas 8 meses, já participa com os pais, tendo uma atuação presente no vídeo da música.

A ideia do projeto foi pensada pelos dois artistas, vivendo a experiência de serem pai e mãe de família. Os dois se uniram, se reinventaram e resolveram criar esse trabalho.

"Devido à alta demanda do dia-a-dia, a responsabilidade do lar, criar uma criança e ainda o fato de conciliar com a carreira profissional e artística tem sido uma luta constante", conta Dizza. Ambos têm pouco mais de um ano que não lançaram trabalhos novos.

O single foi lançado com o clipe nesta sexta-feira (17), em todas as plataformas de streaming. A direção e fotografia são assinadas por Ph Mota, com edição e finalização do videoclipe por Lucas Rodrigues, organizador do portal Vandalize. YGB Vinny e Zeus Preto foram responsáveis pela produção músical.