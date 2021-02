Al Ahly bate time de Dudu e encara Bayern na semifinal do Mundial

Favorito ao título do Mundial de Clubes da Fifa, o Bayern de Munique já sabe quem enfrentará na semifinal, em sua estreia na competição, no Catar. Será o time egípcio Al Ahly, quase um veterano em Mundiais, que superou o Al-Duhail, representante do país-sede, por 1x0, nesta quinta-feira (4).

O confronto entre Bayern e Al Ahly está marcado para segunda-feira (8). A outra semifinal terá o Palmeiras, campeão da Copa Libertadores, que vai encarar o Tigres, no domingo (7). A equipe mexicana também estreou nesta quinta, com uma vitória de virada sobre o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, por 2x1.

O segundo jogo das quartas de final do Mundial foi disputado no Estádio Education City, em Al Rayyan, com presença grande de torcedores nas arquibancadas. Houve até alguns pontos de aglomeração, principalmente na comemoração do gol dos egípcios.

A partida contou com três brasileiros em campo, ambos na formação do Al-Duhail: o atacante Dudu, emprestado pelo Palmeiras, o meia Edmilson Júnior e o zagueiro Luiz Ceará, naturalizado catariano. Titulares, os dois primeiros foram a exceção técnica na equipe da casa, mais limitada tática e tecnicamente que o rival do Egito.

Estreante em Mundiais, o Al-Duhail começou sua trajetória direto nas quartas de final. Inicialmente, enfrentaria o Auckland City numa fase anterior, mas o atual campeão da Oceania desistiu do torneio por conta da pandemia e o time da casa não precisou entrar em campo para avançar na competição.

Do outro lado, o Al Ahly disputa o Mundial pela sexta, como vencedor da Liga dos Campeões da África. Com tal experiência e superioridade técnica em campo, o time egípcio dominou o primeiro tempo e soube tirar vantagem das limitações do time da casa, que errava muitos passes. Numa destas falhas, na saída de bola, a equipe egípcia roubou a bola e iniciou rápida jogada, que culminou no gol de El Shahat, aos 29 minutos.

Apenas quatro minutos depois, Maâlou quase anotou o segundo. Após finalização perigosa, a bola desviou na zaga e raspou a trave. Aos 36, foi a vez de Fathi desperdiçar boa chance. No minuto seguinte, Bwalya recebeu longo lançamento pela direita, invadiu a área e mandou para as redes. O árbitro, contudo, consultou o VAR e anulou o gol por impedimento.

No segundo tempo, o Al-Duhail surpreendeu ao elevar o nível de sua atuação, num contraste com o que apresentou na etapa inicial Mesmo quando falhava, apostava na vontade para chegar ao ataque Aos trancos e barrancos, o time da casa dominou o segundo tempo e até impôs pressão em alguns momentos, principalmente nos instantes finais do jogo.

Numa das melhores oportunidades dos anfitriões, Almoez finalizou com perigo, após jogada de Dudu, aos 14. O goleiro do El Shenawy não conseguiu encaixar e quase levou um frango - a bola passou por cima do travessão. Aos 33, Muntari cabeceou firme e o goleiro saltou para fazer boa defesa.

O Al-Duhail tinha presença constante no ataque, porém com poucas chances reais de gol. Em dia pouco inspirado de Dudu, maior aposta da equipe, o time da casa parou na defesa do Al Ahly e não conseguiu avançar no Mundial. Antes da despedida, os anfitriões ainda vão participar da disputa do quinto lugar, no domingo.