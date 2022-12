Al Nassr anuncia contratação de Cristiano Ronaldo; veja detalhes

O que eram rumores, agora se tornou oficial. Cristiano Ronaldo assinou contrato de duas temporadas com o Al Nassr, da Arábia Saudita, e o clube já anunciou o jogador como mais novo reforço. Em suas redes sociais, a equipe definiu o momento como histórico e projetou o impacto que a chegada do craque português trará para a liga.

"História sendo construída. Esta é uma contratação que não apenas inspirará nosso clube a alcançar um sucesso ainda maior, mas também inspirará nossa liga, nossa nação e as gerações futuras, meninos e meninas, a serem a melhor versão de si mesmos. Bem-vindo Cristiano Ronaldo", escreveu o Al-Nassr o post que mostra CR7 com a camisa do clube.

Há um mês, o craque português, de 37 anos, encerrou o vínculo com o Manchester United durante a disputa da Copa do Mundo no Catar. Na equipe saudita, as especulações apontam que Cristiano Ronaldo terá um salário de 200 milhões de euros anuais, pouco mais de R$ 1,1 bilhão a cotação atual.

Veículos como o jornal "Al Arabiya" e o "Al Riyadiah", dois dos principais meios de comunicação do Oriente Médio, já davam como certo o negócio.

Pouco tempo antes do anúncio, o diretor esportivo do Al Nassr, o brasileiro Marcelo Salazar, disse no último dia 26, em entrevista ao portal "Flashscore", que não estava "autorizado a dizer sim ou não" sobre a possível contratação de Cristiano Ronaldo, por se tratar de uma negociação de "enorme magnitude".

A saída de CR7 para o clube saudita aconteceu após forte desgaste entre o jogador e o United, além de problema com o treinador holandês Eric ten Hag.