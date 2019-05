Aladdin está de volta em live-action

A história já é bem conhecida: o jovem Aladdin vive de pequenos roubos na cidade de Agrabah. Um dia, ele conhece a pricesa Jasmine e se apaixona por ela. Mas, como ele não pode se relacionar com a jovem devido às diferenças sociais e econômicas que os separam, Aladdin pede uma força ao gênio da lâmpada.

A clássica história, que ganhou uma versão em desenho animado da Disney em 1992, chega em live-action, com direção de Guy Ritchie (Sherlock Holmes). No papel de Aladdin está Mena Massoud, que ganha seu primeiro papel de relevância. A princesa Jasmine é interpretada por outra revelação: Naomi Scott, que foi a Pink Ranger no filme Power Rangers de 2016.

Mas o personagem mais esperado dessa adaptação era mesmo o Gênio, que no desenho havia ganhado a voz de Robin Williams (1951-2014) numa das maiores “interpretações” de sua carreira. O ator mostrava o seu impressionante talento como imitador e uma capacidade de criar vozes raramente vista.

Will Smith é o Gênio, que, no desenho, tinha voz de Robin Williams

Agora, o Gênio é vivido por Will Smith, ator que, como Williams, sempre mostrou versatilidade. Para compor o Gênio, o ator disse que se inspirou no personagem que o revelou: Will, da série Um Maluco no Pedaço.

Robin Williams

“Robin arrasou nesse filme. Ele revolucionou o que poderia ser feito nesse tipo de filme. Então eu estava ouvindo, e ouvindo, e eu só pensava que eu não queria encostar nisso. Comecei a brincar com a música e a música foi onde encontrei meu Gênio”, contou o ator no programa The Ellen Show.

Para o papel, Smith apareceu sem o tom azul nas primeiras imagens divulgadas, o que causou polêmica. Logo depois, porém, a coloração foi colocada e, em suas redes sociais, o ator brincou: “Eu falei para todos vocês que eu seria azul. Vocês precisam confiar mais em mim”.

E se você quer ver a interpretação “autêntica” de Will Smith, sem dublagem, pode comemorar: algumas cópias legendadas estão em cartaz em Salvador, o que não tem sido muito frequente, principalmente quando se trata de longas destinados prioritariamente ao público infantojuvenil.

Naomi Scott vive Jasmine

Mas a versão dublada também tem uma atração especial: Aladdin tem a voz de Daniel Garcia, conhecido por ser também a drag queen e cantora Gloria Groove. Daniel tem longa experiência como dublador, tendo dado voz a personagens de séries ou desenhos como Power Rangers, Hannah Montana e Patrulha Canina.

Ao portal UOL, Daniel disse que sua participação deve levar fãs de Gloria Groove aos cinemas. “Tenho certeza que veremos caravanas de Groovers [fãs da drag] pelo Brasil indo assistir ao filme por minha causa. Fico muito feliz que meu trabalho seja também uma janela para a dublagem brasileira”, disse.

E os fãs dos estúdios Disney já se preparam para a próxima versão live-action: o esperadíssimo O Rei Leão, que será lançado em julho. E vem mais ainda por aí: Mulan e Pinóquio devem chegar aos cinemas no ano que vem.

