Alan White, baterista do Yes, morre aos 72 anos

O baterista Alan White, da banda Yes, uma das mais importantes do rock progressivo,morreu aos 72 anos. O grupo anunciou a morte nesta quinta-feira (26), mas não divulgou a causa. "É com muita tristeza que o Yes anuncia que Alan White, amado amigo e baterista deles há 50 anos, morreu, aos 72 anos, depois de uma breve doença", diz o comunicado.

O músico nasceu em Pelton, na Inglaterra, e morreu em Washington, nos EUA, onde morava. Alan entrou no Yes em 1972, quatro anos depois de a banda ser formada, substituindo Bill Bruford, que entrou no King Crimson. Ele era o membro mais antigo da banda atualmente.

A banda Yes: Alan White é o quarto da esquerda para a direita (divulgação)

White também tocou bateria em álbuns clássicos dos ex-Beatles John Lennon ("Imagine") e George Harrison ("All things must pass"), antes de entrar para o Yes. Ele achou que estava recebendo um trote quando John Lennon ligou para ele e o convidou para entrar para a Plastic Ono Band e gravar "Imagine".