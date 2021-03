ALB elege nova diretoria em cerimônia virtual

Pela primeira vez em sua história, a centenária Academia de Letras da Bahia realizará uma cerimônia de posse de sua diretoria pela internet, podendo ser assistida em tempo real pelo Canal da Academia no YouTube. O evento histórico acontecerá nesta quinta (11), a partir das 19 horas, com a participação do atual presidente, o jornalista e escritor Nelson Cerqueira, e do antropólogo e escritor Ordep Serra, que assumirá o cargo para o biênio 2021-2023.

O evento será enriquecido com apresentações artísticas do violonista Mario Ulloa e da cantora Beatriz, sua filha, e com a leitura de quatro poemas de Myriam Fraga (1937-2016) pelo ator e diretor teatral Jackson Costa. Os poemas, reunidos sob o título geral de As Musas de Castro Alves, servirão como dupla homenagem: para a poeta e acadêmica, falecida em 15 de fevereiro de 2016, e para o “Poeta dos Escravos”, cujo nascimento é celebrado no dia 14/3, reconhecido como Dia Nacional da Poesia.

A nova diretoria terá a seguinte composição: PRESIDENTE: Ordep José Trindade Serra; VICE-PRESIDENTE: Edilene Dias Matos; 1º Secretário: Carlos Jesus Ribeiro; 2ª Secretária: Cleise Furtado Mendes; 1º Tesoureiro: Paulo Ormindo de Azevedo; 2º Tesoureiro: Dom Emanuel D’Able do Amaral; Diretor da Biblioteca: Ruy Espinheira Filho; Diretora do Arquivo: Evelina de Carvalho Sá Hoisel; Diretor de Informática: Marcus Vinícius Rodrigues; Diretor da revista: Fernando da Rocha Peres. CONSELHO DE CONTAS E PATRIMÔNIO: José Carlos Capinan, Juarez Martins Paraíso, Urânia Tourinho Peres. CONSELHO EDITORIAL: Aleilton Santana da Fonseca, Florisvaldo Moreira de Mattos, Muniz Sodré de Araújo Cabral.