Alba vota projeto de venda do antigo Centro de Convenções nesta terça-feira (30)

Uma sessão extraordinária na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) convocada pelo presidente da casa, o deputado Adolfo Menezes (PSD), para às 15h desta terça-feira (30) vai discutir a alienação do antigo Centro de Convenções e de outros imóveis que são de propriedade do Estado da Bahia.

Diferente do que foi feito anteriormente pelo Governo do Estado da Bahia (GOVBA), em abril deste ano, a proposta de alienação do bem não foi enviada com outros projetos relacionados a propriedades do estado.

Desta vez, a venda do local será discutida e votada de maneira individual através do projeto de lei Nº 24.365/2021, assim como vai ser feito com outros bens que faziam parte do pacote anterior do projeto que propôs a alienação de 23 imóveis.

Parte do antigo Centro de Convenções desabou em 2016 e, desde 2017, o GOVBA promete que o imóvel será leiloado, mas tem dificuldade para viabilizar a venda. Uma delas é o processo de penhora em que o imóvel foi inserido, como explica reportagem do CORREIO. Apesar disto, o governador Rui Costa já afirmou que a situação pode ser resolvida de maneira simples.

Na mesma sessão que vai avaliar a possibilidade de venda do Centro de Convenções, os deputados também vão votar os projetos para a venda do Terminal Rodoviário de Salvador, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da Junta Médica do Estado.