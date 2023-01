Alberto Pitta lança seu primeiro livro com histórias dos 40 anos de carreira

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM/BA) sediou, nesta sexta-feira (13), o lançamento do primeiro livro do artista plástico Alberto Pitta, intitulado "Histórias Contadas em Tecidos: O Carnaval Negro Baiano". A obra aborda o contexto histórico e cultural das estampas produzidas por Pitta ao longo de mais de 40 anos de carreira.

Famosos como Gilberto Gil e sua esposa Flora, Regina Casé e Sophie Charlotte estiveram presentes no lançamento. Além deles, o designer Gringo Cardia, Fernando Guerreiro, diretor teatral e presidente da Fundação Gregório de Mattos, Bruno Monteiro, Secretário de Cultura do Estado, e Piti Canella, diretora da Fundação Cultural, também prestigiaram o evento. As informações são de Osmar Marrom.

Gilberto Gil, Flora Gil e Bruno Monteiro (Foto: Genilson Coutinho) Regina Casé (Foto: Genilson Coutinho) Fernando Guerreiro (Foto: Genilson Coutinho) Gringo Cardia (Foto: Genilson Coutinho)

O livro de Pitta perpassa pela história dos Bloco Afro e de Afoxés como Ilê Aiyê, Cortejo Afro, Afoxé Filhos de Gandhy, Olodum e Muzenza que usam os designers de Pitta para a confecção das fantasias carnavalescas. Por meio dos tecidos, o serígrafo transforma as estampas em um sistema de comunicação, narrando contos africanos e afro-baianos.

"A roupa conta a história através de panos, tem um significado identitário. Ela fala de lideranças, de pessoas importantes, de nações... Muita gente às vezes nem sabe ler, mas é capaz de entender tudo o que aquela roupa diz apenas através das imagens que estão ali", comentou o artista.