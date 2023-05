Alberto Pitta participa de mostra de arte contemporânea na Alemanha

Alberto Pitta embarca para Berlim, na Alemanha, na próxima quarta-feira (31), para participar da exposição “O Quilombismo: Of Resisting and Insisting. Of Flight as Fight. Of Other Democratic Egalitarian Political Philosophies” (De resistência e perseverança. Da fuga ao ataque. De filosofias políticas democráticas-igualitárias alternativas, em tradução livre, na HWK - House of World Cultures (Haus der Kulturen der Welt). Será a primeira incursão do criativo baiano em uma mostra de arte contemporânea na Europa.



O artista plástico integra a coletiva com 14 obras, divididas em duas séries: “Ogum Que São Sete” e “Moradismo: Estética de Quilombo”, todas em grandes dimensões (3,50m de altura por 3,10m de largura), executadas nas técnicas de pintura e serigrafia sobre canvas. A curadoria dos trabalhos foi de Paz Guevara.



A mostra, que tem como curador chefe o Prof. Dr. Bonaventure, será aberta em 2 de junho e seguirá em cartaz até 16 de setembro. Trata-se de um novo passo para a trajetória de quatro décadas do artista, um dos pioneiros na concepção das estampas afro-baianas e criador do Cortejo Afro.

