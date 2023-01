Alberto Pitta promove noite de autógrafos de seu primeiro livro no MAM Bahia

Alberto Pitta promove, no próximo dia 13, o lançamento em Salvador do seu primeiro livro, ‘Histórias Contadas em Tecidos - O Carnaval Negro Baiano’. A noite de autógrafos será realizada na Sala dos Arcos do Museu de Arte Moderna da Bahia, na Av. Contorno, a partir das 18h30.



O projeto autêntico, inédito e original apresenta o contexto histórico e cultural das estampas produzidas ao longo de 40 anos de trabalho do artista plástico baiano, perpassando a história dos blocos afro e afoxés através da estética dos tecidos utilizados para confecção de fantasias.



Um dos pioneiros na criação das estampas afro-baianas, utilizando-se de símbolos, ferramentas, indumentárias e adereços dos orixás como fonte de inspiração, Alberto Pitta traz a memória histórica de blocos como Ilê Aiyê, Melô do Banzo, Obá Laiyê, Afoxé Badauê, Troça Africana e Pai Burukô através de sua obra.

“É um presente para arte brasileira. É um livro muito esperado e festejado pela cidade e pelas Academias. Nele estão reunidas as mais importantes entidades: os blocos afros, afoxés e blocos de Índios de Salvador, contando através dos panos, fantasias e indumentárias, histórias, momentos e acontecimentos. São entidades que emprestam beleza, cultura, talento e o design afro-brasileiro para falar de África, grandes líderes negros, estética, Igualdade e arte”, afirma o artista.



Aberta ao público, a noite de autógrafos acontece das 18h30 às 22h, sob realização da ROTHA4U, e apoio da Ambev, Capelinha, MAM Bahia, IPAC e Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura.

‘Histórias Contadas em Tecidos - O Carnaval Negro Baiano’ custa R$ 390 e será vendido durante o lançamento. A venda está acontecendo também algumas livrarias do país, a exemplo da livraria Argumento e Travessia.

