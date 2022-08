Álbum de figurinhas da Copa do Mundo chega às bancas com novidades

A pouco menos de 100 dias para o início da Copa do Mundo, no dia 21 de novembro, o álbum de figurinhas do Mundial do Catar-2022 chega às bancas nesta sexta-feira (19) em todo o Brasil. Uma das novidades são as figurinhas extras.

Cada uma das 32 equipes classificadas para o torneio é representada por 18 jogadores, oito a menos do que o total de convocados por cada seleção para a Copa. No álbum, além dos atletas com uniformes oficiais, há também a foto da equipe toda, o logotipo da federação de futebol, detalhes da jornada de cada país até a Copa e o calendário do torneio.

A coleção é composta por um total de 670 figurinhas, incluindo 50 especiais. Além disso, pela primeira vez em uma coleção da Copa do Mundo (produzida pela Panini desde 1970), os fãs poderão encontrar as figurinhas extras inseridas de modo aleatório nos pacotinhos comuns. Essas figurinhas se destacam das demais, pois apresentam uma imagem em movimento. Vinte jogadores foram selecionados, tanto craques quanto iniciantes, e cada um é representado em diferentes variações de cores. Neymar foi um dos 20 escolhidos.

O preço do álbum de capa simples é de R$ 12, e a versão em capa dura custa R$ 44,90. Um pacote com quatro figurinhas custa R$ 4.

“A coleção de figurinhas da Copa do Mundo FIFA é um fenômeno que chega à sua 14ª edição e a expectativa em todo o mundo é enorme. Este ano, a coleção, ainda mais completa, irá antecipar a emoção deste incrível torneio internacional de futebol. Prepare-se”, celebra o CEO da Panini Brasil, Ivam Faria.