Álbum de Marília Mendonça se torna o disco brasileiro mais transmitido da história

Nesta terça (16), o álbumTodos os Cantos Vol.1, de Marília Mendonça, se tornou oficialmente o álbum brasileiro mais transmitido do Spotify, com quase 1.1 bilhão de streams. A informação foi confirmada pelo site ChatMaters.

De acordo com o portal, Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo no dia 5 de novembro, aos 26 anos, ultrapassou a dupla Zé Neto e Cristiano, que possui também mais de 1 bilhão de streams na plataforma musical.

Nas redes sociais, fãs da cantora reagiram à informação. “A nossa Rainha. Todos os cantos você é melhor álbum que eu já ouvi”, disse uma internauta. “Queria que ela estivesse aqui para ver essa conquista”, comentou outra. “Para sempre ela, Marília”, escreveu mais uma.

Veja o ranking nacional do Spotify:

1) Todos os Cantos, Vol. 1 (Ao Vivo) – Marília Mendonça: 1.089.798.062 de streams

2) Esquece o Mundo Lá Fora (Ao Vivo) – Zé Neto & Cristiano: 1.089.579.268 streams

3) Ao Vivo no Ibirapuera – Henrique & Juliano: 999 milhões de streams

4) Melim – Melim: 790 milhões de streams

5) O Céu Explica Tudo – Henrique & Juliano: 779 milhões de streams

6) Como. Sempre Feito. Nunca (Ao Vivo) – Jorge & Mateus: 763 milhões de streams

7) ANAVITÓRIA – ANAVITÓRIA: 745,8 milhões de streams

8) Por Mais Beijos Ao Vivo – Zé Neto & Cristiano: 745,1 milhões de streams

9) O Embaixador In Cariri (Ao Vivo) – Gusttavo Lima: 740 milhões de streams

10) Terra Sem CEP (Ao Vivo) – Jorge & Mateus: 692 milhões de streams

O acidente

Marília Mendonça morreu no dia 5 de novembro, após sofrer acidente aéreo quando viajava para Minas Gerais. A cantora estava a bordo de um avião de pequeno porte, que caiu nas proximidades de uma cachoeira em Caratinga, cidade onde ela faria um show.

A aeronave colidiu com uma rede de alta tensão, informação confirmada pela Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais (CEMIG). Nenhum dos cinco passageiros sobreviveu. No avião estavam a artista, o produtor Henrique Ribero, seu tio Abicieli Silveira Dias Filho, piloto e copiloto.

Marília deixa o filho Leo, de 1 anos e 9 meses, fruto do relacionamento com o ex-namorado Murilo Huff.