Álbum inédito de Prince, será lançado em julho, 5 anos após morte do cantor

Cinco anos após a morte do cantor americano Prince, a Sony vai lançar o álbum inédito Welcome 2 America, que chega ao mercado no dia 30 de julho. Mas a faixa que dá título ao disco será lançadad nesta quinta-feira (8) nas plataformas de streaming. Nela, Prince fala e canta dizendo que os Estados Unidos é "uma terra de liberdade (mas também) um lar para o escravo".

O álbum foi extraído do "The Vault", o lendário cofre do "Kid of Minneapolis", localizado no seu estúdio de criação em Paisley Park. Trata-se de um local onde existe um número indeterminado de "pepitas" (demos, álbuns finalizados ou não, gravações, etc.) deixadas pelo artista.

Prince, que morreu em 21 de abril de 2016 aos 57 anos, manteve habilmente a lenda do lugar e seus tesouros escondidos. "Eu nem sempre entreguei as melhores músicas às gravadoras. Existem músicas no 'The Vault' que ninguém nunca ouviu (...) toneladas de coisas gravadas em diferentes períodos", disse ele à revista Rolling Stone em 2014. Nos últimos dois anos, os álbuns marcantes "1999" e "Sign o 'the times" foram relançados pela Warner com várias canções inéditas.

O canal de televisão CBS dedicará seu programa "60 minutes" no próximo domingo (11) ao álbum "Welcome 2 America" e suas 12 canções. Para dar pistas do conteúdo e manter o suspense, Legacy Recordings relembrou uma declaração profética de Prince em 2010. "O mundo está tenso devido à desinformação. A visão de futuro de George Orwell já está aqui. Devemos a nós mesmos permanecer firmes em nossa fé para os tempos difíceis que virão", disse Prince na época.

A versão deluxe Welcome 2 America inclui o álbum e o show completo inédito que Prince, acompanhado por seu famoso grupo New Power Generation, fez no Forum de Los Angeles em 21 de abril de 2011. Pouco depois de terminar este álbum, ele lançou uma turnê de mesmo nome.