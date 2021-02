Álbum reúne artistas para homenagear o ijejá e ajudar o GACC

O ábum Ijexá, canto de encantar, reuniu o maestro Luciano Calazans e os advogados Rodrigo Moraes e Lourival Vieira. O projeto inédito tem doze faixas interpretadas por artistas da Bahia, com participação especial da Saint Petersbur Studio Orchestra, da Rússia, e será lançado nas plataformas digitais. Os primeiros singles saem ainda esta semana, na sexta (12) e domingo (14), datas em que Salvador estaria vivendo o Carnaval 2021 - a festa foi suspensa por conta da pandemia. O lançamento do álbum está previsto para 4 de março.

O disco é resultado de uma pesquisa desenvolvida por seus idealizadores sobre o Ijexá e os Afoxés da Bahia. As composições têm letra de Lourival Vieira e música de Rodrigo Moraes, tendo nos arranjos de Luciano Calazans. Nomes reconhecidos da música baiana também participam, como Margareth Menezes, Davi Moraes, Luiz Caldas, Armandinho Macedo e André Macedo, Ricardo Chaves, Taís Nader, Belô Velloso, Priscila Magalhães, Lazzo, Aline Rosa, Cacá Magalhães, Gerônimo Santana e Josyara. Armandinho estará na live do CORREIO em homenagem a Moraes Moreira, na terça (16).

“Em Salvador, o Ijexá transcendeu seu espaço sagrado no candomblé quando os afoxés foram para as ruas levando seus rituais, danças e toques de saudação”, explica Lourival Vieira. “É uma síntese do que a Bahia foi, é e sempre será no que tange ao seu cancioneiro. As composições resgatam a seiva do ser baiano como um todo. Seja no carnaval, festa de largo, terreiros, do eclesiástico ao profano. É, também, uma fiel simbiose entre a genuína cultura afro-baiana com outros elementos da música ocidental, por assim dizer, sem inclinações ideológicas. A música, a canção e a Bahia, são a medula óssea do Ijexá, Canto de Encantar”, disse o curador, diretor musical, produtor e arranjador Luciano Calazans.

O projeto musical faz memória a marcos na capital baiana que são referências da africanidade e do sincretismo religioso, como a festa de São Cosme e São Damião, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, os Filhos de Gandhy, conforme relatou Rodrigo Moraes. “É um grande presente para Salvador neste ano em que não estamos podendo viver nossas festas e celebrações com seus rituais”.

O álbum tem a proposta solidária de auxiliar o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) no trabalho que realiza com as crianças que sofrem da enfermidade. Todos os direitos recolhidos com a obra serão doados para a entidade e uma live vem sendo pensada. As canções que serão lançadas nesta semana fazem homenagens à família Macedo (“Quando chega fevereiro”) e ao Afoxé Filhos de Gandhy (Epa baba), ambos que fazem história no Carnaval de Salvador.

FICHA TÉCNICA “IJEXÁ – CANTO DE ENCANTAR”

Curadoria, produção musical, arranjos e direção: Luciano Calazans

Faixas:

1.Colo de Mar

Autores: Lourival Vieira e Rodrigo Moraes

Intérprete: Josyara

Violão: Josyara

Baixo: Luciano Calazans

Percussão: Icaro Sá, Marcio Sá, Jadson Xabla

Cordas: St Petersburg Orchestra (Rússia)

2. Mar de Ijexá

Autores: Lourival Vieira e Rodrigo Moraes

Intérprete: Luiz Caldas

Violão de nylon e Guitarra semiacústica : Luiz Caldas

Baixos: Luciano Calazans

Percussão: Icaro Sá, Marcio Sá, Jadson Xabla

Coro - vocalistas: Tita Alves, Ângela Lopo

3. Senhora do Rosário dos Pretos

Autor: Rodrigo Moraes

Intérprete: Belô Velloso

Violão: Jaguar Andrade

Violão de 12 cordas: Jaguar Andrade

Baixo: Luciano Calazans

Violoncelo: Tatiana Krilova

Percussão: Icaro Sá, Marcio Sá, Jadson Xabla

4. Rosas ao Mar

Autores: Lourival Vieira e Rodrigo Moraes

Intérprete: Gerônimo

Violão/ guitarra: Jaguar Andrade

Baixo: Luciano Calazans

Sopros: Flauta: Marcelus Leoni | Flughelhorn: Rudney Machado | Trombone: Hugo Sanbone

Percussão: Icaro Sá, Marcio Sá, Jadson Xabla

5. Vindo de algum lugar

Autores: Lourival Vieira e Rodrigo Moraes

Intérprete: Cacá Magalhães

Violão: Jaguar Andrade

Baixo: Luciano Calazans

Guitarra: Jaguar Andrade

Sopros: Flauta e sax barítono: Marcelus Leone | Flugelhorn: Helder Passinho | Trombone: Hugo Sanbone

Percussão: Icaro Sá, Marcio Sá, Jadson Xabla

Coro - vocalistas: Tita Alves, Ângela Lopo

6. Katendê badauê

Autor: Lourival Vieira

Intérpretes: Lazzo e Luciano Calazans

Voz: Lazzo

Baixo: Luciano Calazans

Percussão: Icaro Sá, Marcio Sá, Jadson Xabla

7. Canto de encantar

Autores: Lourival Vieira e Rodrigo Moraes

Intérprete: Margareth Meneses

Violão: Jaguar Andrade

Baixo Fretless: Luciano Calazans

Percussão: Icaro Sá, Marcio Sá, Jadson Xabla

Cordas: St Petersburg Orchestra (Rússia)

8. Tudo só pra te ver

Autores: Lourival Vieira e Rodrigo Moraes

Intérpretes: Ricardo Chaves e Tais Nader

Violão: Jaguar Andrade

Baixo: Luciano Calazans

Sopros: Flughelhorn: Helder Passinho | Trombone: Hugo Sambone

Percussão: Icaro Sá, Marcio Sá, Jadson Xabla

9. Quem é de lá

Autores: Lourival Vieira e Rodrigo Moraes

Intérprete: Priscila Magalhães

Violão: Jaguar Andrade

Baixo: Luciano Calazans

Percussão: Icaro Sá, Marcio Sá, Jadson Xabla

Cordas: St Petersburg Orchestra (Rússia)

10. Caruru de curumim

Autores: Lourival Vieira e Rodrigo Moraes

Intérprete: Ju Moraes

Guitarras: Jaguar Andrade

Baixo: Luciano Calazans

Sopros:

Sax tenor e sax barítono: Marcelus Leone

Trompete: Helder Passinho

Trombone: Hugo Sambone

Percussão: Icaro Sá, Marcio Sá, Jadson Xabla

Hi-hat e bumbo: Icaro Sá

Palmas: Lourival Vieira, Luciano Calazans, Tais Nader, Juliana Vieira, Icaro Sá, Marcio Sá, Jadson Xabla

Coro - vocalistas: Tita Alves, Ângela Lopo

Voz Citação Viva Cosme Damião: Luciano Calazans

11. Epa babá

Autores: Lourival Vieira e Rodrigo Moraes

Intérpretes: Davi Moraes e Alinne

Guitarras: Davi Moraes

Baixo: Luciano Calazans

Percussão: Icaro Sá, Marcio Sá, Jadson Xabla

Hi-hat e bumbo: Icaro Sá

Coro - vocalistas: Tita Alves, Ângela Lopo

12. Quando chega fevereiro

Autores: Lourival Vieira, Rodrigo Moraes e Bianca Araújo

Intérpretes: André Macedo (voz) e Armandinho Macedo (guitarra baiana)

Guitarra: Jaguar Andrade

Baixo: Luciano Calazans

Percussão: Icaro Sá, Marcio Sá, Jadson Xabla

Hi-hat e bumbo: Icaro Sá

13. Katende Badauê vinheta com vários artistas

Autor: Lourival Vieira