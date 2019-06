Álbuns de Nelson Gonçalves e Chico Buarque são disponibilizados em streaming

Dois grandes nomes da música brasileira tiveram parte de suas obras digitalizada e disponibilizada em streaming pela Sony Music Brasil este mês: Nelson Gonçalves e Chico Buarque. Do primeiro, foram 35 álbuns recuperados, comemorando o centenário do eterno boêmio. Além da digitalização do material, a Sony também restaurou tapes analógicos e projetos gráficos originais dos álbuns e laçou diversas playlists temáticas.

Nelson Gonçalves parecia uma máquina de fazer discos. Gravou sem parar de 1941 até 1997, e sempre na mesma gravadora, a antiga “RCA Victor” (que um dia foi somente “Victor” e hoje é a Sony Music), falecendo em abril de 1998. Primeiro, registrou 157 discos de 78 rotações (com duas faixas, cada). E já na fase dos LPs, foram 57 álbuns originais, dois póstumos, além de uma montanha de coletâneas e dezenas de compactos. Dos 35 que a Sony agora disponibiliza, inteiramente remasterizados, são 27 originais e oito coletâneas que nunca haviam saído antes em digital, lançados entre os anos 1950 e 1990.

As playlists temáticas, são seis, reunindo os diversos ritmos e temas cantados pelo boêmio: "Nelson Gonçalves e o cabaré", que reúne samba-canção e tango; "Nelson Gonçalves também é do sambão", uma seleção dos melhores sambas de várias épocas na voz do cantor; "Nelson Gonçalves e a sofrência", uma seleção imbatível, pois uma das especialidades do cantor sempre foi a dor-de-cotovelo, incluindo Negue e Cabelos Brancos.

Já de Chico Buarque, o projeto digitalizou nove discos gravados entre os anos de 1987 e 2001, além de oito coletâneas. O lançamento em formato digital ocorreu no último dia 21, dois dias após o aniversário de 75 anos de Chico Buarque. A fase em que as obras foram produzidas marca a maturidade musical de Chico como compositor, letrista e cantor, um conjunto de cada vez mais sofisticadas canções, mas que nem por isso perdem sua aparente simplicidade de cantigas populares. Além da disponibilização dos discos em streaming, a Sony também lançou uma página interativa exclusiva, uma sala virtual sobre o mar do Rio, em que a cada clique do visitante, ele fica sabendo mais sobre toda a carreira do Chico, especialmente pela fase e por cada disco deste relançamento.