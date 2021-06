Alceu Valença mostra o presente que ganhou de Juliette e encanta as redes

Em sua jornada no BBB21, Juliette nunca escondeu que adoraria cantar com alguns artistas. Com alguns deles ela já conseguiu realizar o sonho. A campeã do programa fez uma parceria musical com Alceu Valença no último sábado (19) na live de Wesley Safadão (32), que contou ainda com a presença do sertanejo e ex-BBB21 Rodolffo (32).

E, desde então, os quatro estão compartilhando fotos e lembranças da transmissão e mostrando quanto foi especial. Nesta terça-feira (22), foi a vez de Alceu mostrar o presente que ganhou da paraibana. Em seu Instagram, o dono do hit Anunciação publicou uma foto do um cacto e de um poema, escrito pela maquiadora.

“Um presente carinhoso de Juliette. Voe, passarinha!”, escreveu na legenda. Não demorou para que ela deixasse um comentário no post: “Coisa linda”, disse.