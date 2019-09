Alcione canta seus sucessos na Concha

Há exatamente um ano, Alcione mostrou para uma Concha Acústica lotada o show Eu Sou a Marrom, preparado com carinho para marcar seus 45 anos de carreira e 70 de idade, completados em 2017. Pois amanhã ela está de volta com o mesmo show, com o qual tem viajado pelo Brasil inteiro e por cidades internacionais. “Acabei de voltar de um tour pelos Estados Unidos que me deixou muito feliz. Lotações esgotadas, públicos entusiasmados, uma emoção só”, afirma a cantora.

A agenda anda tão intensa que Alcione ainda não finalizou a biografia e o DVD, que estavam previstos no projeto original. Mas tudo bem. Os fãs não têm da Marrom não tem do que se queixar. No show, acompanhada da Banda do Sol, ela repassa canções marcantes que embalaram gerações e muitos romances. “Sempre dou uma remanejada no roteiro musical, adiciono canções que são do gosto do público E, claro, músicas que adoro compartilhar com os fãs”, completa.

Com forte ligação com Salvador, Alcione esteve na cidade em fevereiro passado, na festa do Dia do Samba, e em abril passado, quando mostrou uma versão acústica do show deste show, no Armazém Hall. Ela também foi uma das convidadas do CD Obatalá, em homenagem à Mãe Carmen, do Terreiro do Gantois. Alcione conta que sua participa;áo foi um pedido da própria ialorixá.

“A primeira vez em que que estive no Gantois, levada pelo maquiador Guilherme Pereira, foi no início dos anos 80, ainda em início de carreira... E tive a honra e a bênção de conhecer Mãe Menininha! Gostaria de acrescentar que, como eu disse no dia da gravação, homenagear Mãe Carmen é o mesmo que homenagear a luz, é pedir um banho de luz pra você. Ela é pura luz, a verdadeira personificação da paz, da força, do amor. Participar desse disco e ainda cantando para Oxóssi, o Rei de Ketu, é uma honra! Okê!”, afirmou.

Com 42 álbuns (entre LPs e CDs) e nove DVDs gravados, Alcione já ultrapassou a marca de oito milhões de discos vendidos; fez shows em mais de 30 países. Com sua voz marcante e interpretação dramática, ela vai com a mesma desenvoltura do samba ao jazz, do bolero ao reggae. A cantora é dona de mais de 350 prêmios, entre nacionais e internacionais como o Grammy Latino; honrarias, títulos e comendas..