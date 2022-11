Alcione comemora 50 anos de carreira com show que celebra sua história

Foi em 1975, logo com seu primeiro álbum, A Voz do Samba, que Alcione conquistou o Brasil. Estava ali um de seus grandes clássicos, Não Deixe o Samba Morrer (Edson Conceição e Aloísio Silva), que estourou nas rádios do país e cujo refrão é cantado com muita energia em qualquer roda de samba hoje, 47 anos depois.

Mas, antes daquele LP, ela havia lançado um compacto em 1972, com as canções Figa de Guiné e O Sonho Acabou. É por isso que, oficialmente, a Marrom está completando 50 anos de carreira, embora desde os 12 anos de idade já se apresentasse em público em sua terra natal, o Maranhão.

E os baianos vão ter neste sábado (5) o privilégio de festejar essas cinco décadas de carreira de uma das maiores vozes do país, no show Alcione 50 Anos, que a cantora apresenta às 20h, no Armazém Convention, em Lauro de Freitas (a cinco quilômetros do Aeroporto Luis Eduardo Magalhães). No repertório, uma passagem pelos grandes sucessos dela, como Estranha Loucura, Juízo Final, Garoto Maroto e, claro, Não Deixe o Samba Morrer.

Neste papo com o CORREIO, Alcione fala sobre o show que ela apresenta e as homenagens que tem recebido, incluindo um musical sobre sua vida dirigido por Miguel Falabella e o Prêmio da Música Brasileira, que dedicará a noite de premiação, em abril, à carreira da Marrom. E, se você não conseguir ir ao show deste sábado, se prepare para a próxima chance, em janeiro, quando Alcione vem a Salvador para se apresentar no Festival de Verão, em um dueto com Luisa Sonza.



O show que você apresenta aqui na Bahia tem a mesma produção que teve no Rio, em junho? Como são os arranjos deste show?

A turnê dos 50 anos segue um roteiro baseado nos principais hits de minha carreira. Os shows, no Rio ou em outras cidades, mantêm a mesma qualidade em seus padrões musicais. No Theatro Municipal do Rio de Janeiro, era um show para gravação do meu próximo álbum, o que nos exigiu um tratamento diferenciado, com cenários e figurinos específicos para o evento.

Com 50 anos de carreira e tantos sucessos, como fez para escolher o repertório? Teve ajuda de alguém ou fez a seleção sozinha? Que critérios foram usados?

Somos uma equipe... tenho um diretor musical e uma direção geral dos meus espetáculos. Além disso, procuramos privilegiar os hits de carreira por conta do cinquentenário. Procuramos fazer uma revisão dessa trajetória, com as canções mais apreciadas pelos fãs.

Você será homenageada no Prêmio da Música Brasileira, em abril. Este tipo de homenagem ainda emociona um artista depois de 50 anos de carreira ou se torna meio "banal"?

Lógico que emociona!!! Fiquei muitíssimo feliz com essa homenagem porque é um reconhecimento depois de tantos anos de carreira e de uma vida dedicada à música. E ser homenageada dessa forma, com tantos astros que temos em nosso cancioneiro, é uma honraria ímpar.

O que achou do musical inspirado em sua vida?

Outra emoção indescritível... Reviver momentos tão importantes, ver retratadas no palco tantas histórias. Além disso, o espetáculo é lindo, com tantos atores e cantores talentosíssimos! Sem falar nos trabalhos maravilhosos do Miguel Falabella e do Jô Santana. E eu achava que minha vida não daria um musical...

Pelo seu timbre, muita gente diz que você poderia ser uma diva do jazz. E você já gravou uma canção chamada Primo do Jazz. Algo ou alguém no jazz lhe interessa em especial?

Fui criada ouvindo todos os grandes cantores e cantoras brasileiras, mas, também, as grandes divas do jazz. E tenho uma profunda admiração por divas como a Ella e a Billie Holiday.

Seu pai era da banda da PM? Qual a importância dele para sua carreira?

Total porque ele fez questão que aprendêssemos, na adolescência, a tocar algum instrumento. Meu pai nos repassou o grande amor que tinha pela música.

Durante dois anos, você apresentou o Alerta Geral, da Globo. Que recordações tem do programa? O fato de ter uma mulher negra apresentando um programa em horário nobre da Globo nos anos 1970 tinha um significado especial?

Foi algo inovador e de uma importância imensa porque reunia fatores inusitados. Uma grande emissora como a Globo, em horário nobre, manter em sua programação um programa de samba e, ainda por cima, comandado por uma mulher negra...foi revolucionário sim.

Como é para você cantar com artistas de outros gêneros, como Luisa Sonza, e de outra geração? Acha importante a troca de experiências?

Claro que é importante. Gosto de música, sem restrições de estilos ou gêneros. E aquele que não está aberto ao novo ou a influências estará fadado à acomodação e a perder o bonde da história. Nossos ídolos têm que ser respeitados, mas não podem, eternamente, serem os mesmos.

SERVIÇO

Alcione comemora 50 anos de carreira

Data: 05/11, sábado

Local: Armazém Convention (Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas)

Vendas em Bilheteria Digital