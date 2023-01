Alcione elogia Luísa Sonza antes de show: 'Voz bonita, gosto muito do astral dela'

A cantora Alcione falou sobre a parceria com Luísa Sonza - Marrom fará uma participação no show da cantora neste domingo (29), no palco do Festival de Verão. Falando com a imprensa antes de se apresentar, Alcione revelou que suas sobrinhas são fãs da cantora.

"Eu como gosto de música, basta a música ser boa, gosto muito de Luisa Sonza. Estava ouvindo esse menino Xamã cantar ainda agora, é gostoso ver esse menino no palco. Sou uma pessoa que gosto da música, gosto da pessoa que gosta de cantar. Cantar faz bem pra alma, pro espírito", disse Alcione.

Ela elogiou Sonza. "Uma menina meiga, né? Uma pessoa que tem voz bonita, ela é bonita. Gosto demais dela, gosto muito daquele astral dela, por isso que estou aqui com ela", disse.

Apesar dos 50 anos de carreira, se apresentar ao vivo sempre é emocionante, diz Alcione. "É a mesma sensação, subir no palco é uma responsabilidade sempre. Quero sempre estar com essa responsabilidade, aquele friozinho na barriga", afirmou.

É a segunda vez de Alcione no Festival de Verão. Coincidentemente, na primeira vez também foi por convite: participou de um show com Margareth Menezes, em 2004, que virou DVD