Alcione fala da emoção de ser samba enredo da Mangueira: 'A ficha ainda não caiu'

Antes de subir ao palco do Festival Música em Trancoso, a cantora Alcione falou sobre a emoção de ter sido anunciada como samba enredo da escola de samba Mangueira em 2024.

"A ficha ainda não caiu. Eu sou mangueirense há mais de 50 anos, mas nunca pensei em ser samba enredo da Mangueira, sempre trabalhei com a escola e aí eu sou enredo? Se Deus quiser vai sair tudo bem", disse a Marrom, com modéstia e muita simpatia.

Alcione foi o destaque do segundo dia do evento, que acontece até sábado, em Trancoso, no Sul do estado, e pela primeira vez conta com artistas populares na programação. Em sua primeira participação, ela apresentou o show que marca seus 50 anos de carreira.

Esta é a nona edição do MET, que volta a acontecer após a pandemia. Além de Alcione, os outros artistas contidados são a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), que se apresenta todos os dias, e a cantora Marisa Monte, que faz show sábado (18), no Teatro L'Occitane.