Alcione faz show especial para as mães neste domingo (9)

O Dia das Mães será mais especial no canal TNT, que exibe um show exclusivo de Alcione neste dominho (9), às 20h30, com participação de Teresa Cristina. O encontro entre essas duas gerações do samba é uma realização do Coala.LAB, núcleo de projetos especiais do Coala Festival, terá 1h30 de duração e transmissão simultânea - direto do Rio de Janeiro - na TNT e no YouTube da emissora www.youtube.com/results?search_query=tnt.

Alcione promete clássicos da sua carreira, como Você me Vira a Cabeça, Meu Ébano e Não Deixe o Samba Morrer. Teresa Cristina sserá a apresentadora da noite e, claro, vai dividir os vocais com a Marrom. Juntas, elas cantarão Pode Esperar e mais algumas surpresas.

Outros Sons

Diogo Nogueira - canta e cozinha para as mães, especialmente a sua, Angela Nogueira, em live a partir do meio dia, com transmissão no YouTube diogo.no/ youtube. Diogo convidou mães de alguns sambists para contar histórias de seus filhos. www.youtube.com/results?search_query=diogo+nogueira

Márcia Short - apresenta o show Sapoti, homenagem a Ângela Maria, que certamente frequentou a playlist de muitas mães. A apresentação acontece às 17h, no canal da cantora no YouTube. “Além de ser um presente para os mais velhos, é também uma forma de trazer esse repertório e a memória desta grande cantora e intérprete para a nova geração”, diz Márcia.www.youtube.com/results?search_query=m%C3%A1rcia+short

Dão Black - canta repertório especial com clássicos de Roberto Carlos para mãe nenhuma botar defeito. Seu objetivo, diz, é levar mensagens de amor para as famílias que sofrem com a pandemia. O show acontece às 17h, no canal do YouTube de Dão, é gratuito, mas quem quiser pode colaborar pelo Pix 71 993862214.www.youtube.com/channel/UCii_2oOeYP3hqEwcHiHqNoQ