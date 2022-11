Alckmin: partidos da coligação vão indicar nomes para participar da transição

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin afirmou nesta quinta-feira, 3, que os partidos da coligação indicarão nomes para participar da equipe de transição. Por lei, podem ser nomeados até 50 pessoas.



Em entrevista no Palácio do Planalto após reunião com ministros do atual governo, Alckmin acrescentou que, no domingo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva volta da Bahia e estão previstas reuniões de trabalho na segunda, 7. "A partir de segunda-feira, depois de reunião com Lula, a gente começa a divulgar nomes da transição", disse.



Também na próximo dia 7 começarão os trabalhos da equipe de transição no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Estava prevista a visita da equipe ao prédio hoje, mas, de acordo com o vice-presidente eleito, isso ocorrerá amanhã. "Vamos encaminhar fluxo de informações para o ministro Ciro Nogueira Casa Civil". Além de Alckmin, participaram a presidente do PT, Gleisi Hoffman, e o ex-ministro Aloizio Mercadante.



O ministro da secretaria-geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, também participou do encontro pelo lado do atual governo. Segundo Alckmin, Ramos também participará do processo de transição. "Transição começou, agora é fazê-la da melhor maneira possível", completou.



Depois de encerrar a entrevista, Alckmin subiu novamente o elevador que leva aos gabinetes ministeriais e da Presidência. Depois, o chefe de gabinete da Presidência da República, Pedro César Sousa, o acompanhou até a saída do Palácio do Planalto, de onde segue para o Tribunal de Contas da União (TCU) com Gleisi e Mercadante.