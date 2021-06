Alcymar Monteiro e Targino Gondim puxam forró do Youtube

Presença garantida em diversos forrós nordestinos ao longo dos anos, o cantor Alcymar Monteiro fará uma live nesta quarta (23), às 20h, em seu canal no Youtube. No repertório, o artista vai relembrar grandes sucessos da carreira e homenagear importantes nomes da música regional. Para este encontro, Alcymar ainda convidou a cantora Nádia Maia e o sanfoneiro Luizinho de Serra.

Já o sanfoneiro Targino Gondim é a grande atração do Festival de Música de Praia do Forte, que acontece desta quarta (23), com show dele, até domingo (26), a partir das 17h, direto do Castelo Garcia D’àvila, na Praia do Forte, em Mata de São João (BA). Luiz Caldas confirmou sua participação no dia 25. A transmissão será pelo canal do evento no Youtube.

Outras bandas se apresentam a exemplo de no dia 23, Robson Alves, Serenão, Azzaração e Trakimagem do Forró. Dia 24 Ricardo Viana, Trio Imbassaê, Tabaréu e Marcelo Santos. O dia 25 ainda conta com Pet Dauê e Forró do Miagui e o dia 26 terá Júnior Moura e Forró Kassuá.

Targino Gondim vai animar o arraiá de Praia do Forte (divulgação)



Serviço - Live junina de Alcymar Monteiro | quarta (23), às 20h | www.youtube.com/reidoforro |

Participações: Nádia Maia e Luizinho de Serra | Festival de Música de Praia do Frote | de quarta (23) a domingo (26), a partir das 17h | canal do evento no Youtube