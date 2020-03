Alcymar Monteiro terá copo encartado no CORREIO

Na edição deste fim de semana do CORREIO, os leitores que comprarem o jornal no ponto de venda ganharão como brinde um copo do cantor Alcymar Monteiro. A edição custa R$ 1,75. Na terça-feira, será encartado o CD de Alcymar.

O jornal reedita a promoção que já aconteceu outras quatro vezes neste ano com o pagodeiro Igor Kannário e as bandas Clapbum, Cheiro de Amor e Psirico. Na mesma semana, foram lançados também os CDs desses grupos.

Antes de curtir o disco Fogueiras & Paixões, o público levará um pouquinho de Alcymar Monteiro para casa: ”Quando canto converso comigo, minha voz é meu brasão, meu cantar é minha identificação, quando canto falo da boca para dentro, minha interpretação vem do meu espírito”, declarou o cantor.

No disco, estarão músicas como a versão em forró de I Love You Baby, que fez sucesso na década de 1980 na voz da cantora Adriana. O clipe dessa versão moderna já está disponível no YouTube, desde o dia 4 de março. Além desta, Saudade Daquele Tempo, O Amor Acontece e Voltar Pra Bahia são outras canções presentes no disco.

No total, serão treze mil copos, disponíveis na cor preta, distribuídos nos jornais que ficarão nos diversos pontos de venda na cidade. A Multimídia, empresa parceira do jornal e que confecciona os copos e CDs, fabrica o produto a partir do polipropileno, um material resistente e flexível, que é 100% reciclável.