Aldir Blanc está com a covid-19, informa família

A família do compositor e escritor Aldir Blanc está mesmo com a covid-19. O resultado do teste saiu nesta quarta-feira (22).

O artista de 73 anos foi internado no dia 10 de abril, com sintomas de infecção urinária e pneumonia, e uma de suas filhas, Isabel, chegou a pedir doações para possibilitar a transferência e tratamento do artista, então no CTI do CER Leblon. As primeiras informações descartavam a possibilidade, mas novos exames mostraram suspeita de coronavírus e o compositor foi submetido ao teste específico de covid-19, que se revelou positivo. O exame foi realizado pelo Laboratório Central Noel Nutels, da rede estadual.

Aldir Blanc é autor ou coautor de diversas canções fundamentais da música popular brasileira, como O Bêbado e a Equilibrista, Bala com Bala, O Mestre-Sala dos Mares, De Frente Pro Crime e Caça à Raposa, além de outras quatro centenas de letras e composições, e uma também de uma extensa obra como cronista.