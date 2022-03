Aldo chama Popó de 'velho e barrigudo', e baiano devolve: 'Feio'

A luta entre Acelino 'Popó' Freitas e José Aldo pode até não acontecer, mas a rivalidade entre eles já começa a dar as caras. Tudo começou quando o tetracampeão mundial de boxe chamou o ex-campeão do UFC para os ringues, logo após o duelo contra Whindersson Nunes. E, desafiado, o lutador de MMA não mediu as palavras sobre o possível oponente.

"Bater no velho é f***, mas estou na ativa, o cara tá velho, aposentado, barrigudo. Não conseguiu nocautear nem o Whindersson, sacanagem... Se botar a imagem aí, o pobre do Whindersson comediante, nunca deu um soco, oito rounds de dois minutos, aí querer desafiar...A gente está na ponta dos cascos, brigando com os melhores do mundo, no melhor evento do mundo, o cara é burro", disse Aldo, durante o programa The Noite, do SBT.

O lutador de 35 anos, que vem de vitórias seguidas no peso-galo contra Marlon Vera, Pedro Munhoz e Rob Font, admitiu que até aceitaria negociar, a depender da proposta. Mas as chances do duelo acontecer, de fato, são baixas, por causa do contrato com o UFC.

"Até toparia dependendo do dinheiro que me oferecesse, mas é muito difícil. Acho que quem gerenciou a carreira dele ou botou essa ideia na cabeça dele é burro, sabe que tenho contrato assinado com o UFC e é muito difícil eles me liberarem. Pouco tempo atrás até recebi uma proposta para lutar no mundo árabe, US$ 1 milhão de dólares, boxe, e o UFC não deixou assim mesmo. Foi burrice dele tentar fazer isso, mas seria até bom", afirmou Aldo.

Popó não deixou barato. O tetracampeão mundial de boxe publicou um vídeo nas redes sociais e chamou o lutador do UFC de "otário e feio". E ainda escreveu dizendo que o "seu desrespeito é inaceitável".

"Aldo, boxe é luta, não briga. Boxe é disciplina, respeito. É esporte. Te desafiei no pós-Whind fazendo deferências como o grande campeão que é e um dos melhores boxeadores no MMA. Seu desrespeito é inaceitável. Pode demorar, mas ainda vamos nos encontrar no ringue", publicou.