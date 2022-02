Aldo topa lutar contra Popó, mas para valer: 'Não faço exibição'

O duelo entre Acelino 'Popó' Freitas e José Aldo pode estar perto de acontecer. No último domingo (30), o tetracampeão mundial de boxe se empolgou após lutar contra Whindersson Nunes, e desafiou o ex-campeão do UFC - que, por sua vez, topou a proposta.

"Assim que acabou a luta eu vi o desafio do Popó e todo mundo sabe que eu tenho muita vontade de me testar na nobre arte, apesar de no momento o meu foco estar totalmente voltado para ser campeão do UFC. Ao mesmo tempo, achei interessante o evento pela promoção do esporte e, como sabem, eu também sou muito apaixonado pelo kickboxing, inclusive organizei eventos da modalidade", disse Aldo, em entrevista ao Combate.

O ex-campeão do UFC, porém, sugeriu um formato diferente para a luta contra Popó, não se limitando apenas ao boxe. "Esse foi um formato que o organizador trouxe da Tailândia, onde existem muitos campeonatos em que você mistura boxe e kickboxing, um round de cada, eu já tinha visto isso e ficado interessado", afirmou.

Segundo Aldo, seu empresário, André Pederneiras, já foi procurado pela equipe do baiano para um duelo entre eles.

"Logo após a luta, o filho do Popó mandou um e-mail para o Dedé querendo ver para a gente marcar esse confronto, e aí na hora a gente já lembrou dessa ideia e sugeriu para eles. Mas parece que eles não ficaram muito interessados. Não sei se ficaram com medo, mas não quiseram nesse formato. Antes de tudo, eu preciso de uma liberação do UFC para que isso aconteça", explicou.

Apesar de preferir fazer a luta nos moldes do kickboxing, Aldo avisa que também aceita um combate no boxe. Mas há uma condição: tem que ser uma luta para valer.