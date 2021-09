Alegria de vestir

A natureza explode em cores e formas que são pura exuberância. A temperatura se eleva e a generosa luz solar nos pede leveza. Assim é a Primavera, que chegou para trazer esperança e encher nossos olhos de belezas. E diga se não dá vontade de expressar toda essa energia natural na forma de vestir?

Podemos garantir que a tarefa não é difícil. Estampas florais, tropicais e uma profusão de cores intensas já estão enchendo as araras das lojas, para celebrar essa estação tão simbólica. Investimos com força nos tons que devem reinar tanto agora , quanto no verão: o rosa e o laranja.

Essa dupla quente anima os looks, formando um color blocking perfeito. Quer mais dicas? Quimonos levíssimos, shortinhos, vestidões e tops croppeds são as escolhas perfeitas para o calor que nos espera.



Mais cor

Sobreposição para dias quentes precisa ser leve. Para isso, o colete em linho é perfeito e reinventa o vestidão estampado. Sandália e brinco no mesmo tom do vestido para arrematar o visu.



Mix total

Uma estampa na blusa, outra na calça e uma terceira no tênis. Misturar prints anima qualquer produção. Óculos de sol e argolões injetam mais cor.



Frescor fashionista

O quimono é um queridinho em qualquer estação, nessa versão floral e fresh não tem como não amar. Top cropped e shortinho são certeiros. O chapéu rosa entra para dar o toque fashion.



Ficha técnica:

Fotos: Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira) | Produção de Moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral) | Beleza: Jean Silva (@jeansilvamake) | Modelo : Bruna Cezarano (@brunacezarano_) da Mode One (@_mode.one_) | Todos os looks são da Abx Contempo (@abxcontempo) | Agradecimento: Hotel Catharina Paraguaçu (@catharinaparaguacu)