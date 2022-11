'Alegria pura', diz Rodrygo após estreia na Copa do Mundo

O Brasil iniciou oficialmente a sua trajetória na Copa do Mundo do Catar. Nesta quinta-feira (24), a Seleção estreou com triunfo sobre a Sérvia, por 2x0, no estádio de Lusail. A partida marcou a estreia de alguns jogadores em mundiais.

Um deles foi o atacante Rodrygo. Aos 21 anos, o jogador do Real Madrid entrou no segundo tempo da partida e viveu os seus primeiros minutos na competição. Ao final do jogo, ele disse que realizou um sonho de garoto.

"Não tem explicação, alegria pura, todo brasileiro sonha em jogar uma copa e hoje Deus cumpriu esse sonho na minha vida", iniciou ele.

Rodrygo falou sobre a dificuldade que o Brasil teve para romper a linha de cinco jogadores formada pela Sérvia. Ele afirmou que o elenco brasileiro está mentalmente preparado para superar os desafios.

"O Tite sempre fala que a gente está mentalmente forte. É uma Copa do Mundo, vai ter momentos difíceis. No primeiro tempo foi assim, sabemos que alguns momentos vamos sofrer, mas depois que dominou é desfrutar", afirmou.

Com a vitória sobre a Sérvia, o Brasil lidera o grupo G da Copa do Mundo. A Seleção leva vantagem sobre a Suíça no saldo de gols. O próximo desafio brasileiro será justamente contra os suíços, na segunda-feira (28), às 13h.