Aleilton Fonseca lança novo livro de contos na Caramurê

“Sonhos de viver” é o mais novo título do escritor baiano Aleilton Fonseca, o livro é composto por seis contos sobre personagens cotidianos e que precisam conciliar os desejos com uma dura realidade. O evento será na livraria Caramurê no Madison Plaza, às 19h do dia 24 de março.

Integrante da Academia de Letras da Bahia, Aleilton consegue mesclar um lirismo singular a personagens que facilmente poderiam existir no cotidiano dos leitores e é isso que faz com que o livro seja tão bonito e recheado de significado. Paralelamente, as narrativas possuem uma fluidez admirável, tornando o ritmo do livro mais fácil para a leitura.

A obra possui cinco, dos seis contos, inéditos e por mais que nenhum deles tenha relação com os outros há uma conexão, por todos serem personagens humildes vivendo em situações de risco social, em busca do sonho de sobreviver dignamente.

O autor completa: "Apesar de todos os personagens passarem por momentos difíceis, os contos não são pessimistas. Há uma perspectiva de superação, de esperança”.

Após um longo tempo sem lançar um livro de contos, Aleilton continua sendo um dos maiores escritores do gênero na Bahia. “Ele capta com maestria a essência do povo baiano, seja no ambiente urbano ou rural”, concorda o editor Fernando Oberlaender.