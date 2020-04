Aleluia, arrepiei: Rafa Kalimann diz que pratica e dá aula de sexo anal; vídeo

Arrepiamos! (Foto: Reprodução)

Após Kelly Key, mais uma famosa deu sua contribuição a vida sexual dos brasileiros ensinando a fazer sexo anal da maneira mais segura, confortável e prazerosa possível. A professora da vez foi Rafa Kalimann, que deu as dicas ainda durante o BBB20.

O vídeo só foi descoberto pelo público na última terça (28), já após a final. Mas a conversa aconteceu bem antes, visto que nela estavam participantes como Bianca Andrade, a Boca Rosa, uma das primeiras eliminadas da edição.

A câmera em questão não mostra os participantes, mas é possível ouvir a conversa. Pelas vozes dá para identificar que Flay, Boca Rosa, Babu, Gizellly, Pyong, Mari Gonzalez, Ivy e Marcela era os alunos da classe e, claro, Rafa era a professora.

A sister contou que gosta de fazer sexo anal e fala sobre os preparativos do ato. Primeiro a especialista começou falando sobre a ducha anal, conhecida como "chuca", que é basicamente limpar resíduos de fezes do reto. "Aí você vai sentir vontade como se fosse fazer cocô, você vai no vaso [de privada] e sai a água. Você dá a descarga e vai ver a água toda suja. E faz de novo até ver que a água tá 100% limpinha", ensinou Rafa, que deixou alguns brothers chocados.

"Deu uma aula de como dar o VIP", brincou Boca Rosa. "E como faz para não doer?", questionou Gizelly. "Para mim, eu gosto mais de lado", respondeu Kalimann. "Mas enfia a cabecinha?", completou a sister. "Ai, gente, maior de 18 esse horário, né?", interrompeu Pyong, preocupado.

"São duas pessoas, a outra pessoa tem que saber também, né?", avaliou Babu na conversa. "Vai te dar um negócio, então tem que ir do jeito certo, tem que ir e tem que fazer. Não é que eu saio dando, só quando eu tô com a pessoa faz tempo e confio", explicou Rafa. "Quando tem uma intimidade maior", completou Ivy Moraes, que também estava no bate-papo.

"Às vezes as pregas rompem?", questionou Flay, sem filtro. "Não, isso nunca aconteceu porque eu tô relaxada. Machuca quando não tá relaxado. Só machuca quando você não tá relaxada. Por isso você tem que confiar muito no seu parceiro. Tem que saber que ele vai saber o limite. Se começar a doer você para, entendeu?", ensinou a blogueira.

"Mas o cara também tem que saber fazer, preparar, tem todo um ritual", ressaltou o hipnólogo. Nesse momento, Mari fez uma pergunta sincera. "Se for pinto menor dói menos, né?", perguntou a namorada de Jonas Sulzbach. "Não tem nada a ver", rebateu a especialista da noite, deixando Baianinha aliviada.

"Queria fazer uma pergunta séria. Xilocaína ajuda?", questionou o ator carioca, em referência a uma pomada anestésica. "Se passar xilocaína anestesia o pênis também, entendeu?", explicou Marcela Mc Gowan.

O vídeo termina com Rafa dizendo que não tem uma tara sexual específica e que não transaria com um homem e uma mulher ao mesmo tempo. "Meu negócio é carnal, eu sou muito de pegada mesmo", finalizou a sister.

