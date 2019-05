Em nenhuma nação democrática do mundo, corte ou contingenciamento de recursos aplicados sobre setores essenciais passam incólumes pelo clamor da sociedade. Ainda mais quando as áreas atingidas são Saúde e, mais precisamente no caso do Brasil, Educação. Quaisquer enxugamentos em tais áreas costumam originar manifestações como as que foram vistas no último dia 16 em diversas cidades do país. Mas quando se trata de Orçamento Geral da União, cujo ordenamento legal exige uma série de mecanismos de controle, é preciso cautela ao se condenar medidas de tal ordem.

Antes de girar a metralhadora sobre decisões governamentais que impliquem em redução de recursos destinados previamente a determinadas áreas da gestão pública, há que se levar em conta as regras que recaem sobre o Orçamento - a rigor, um documento contendo a previsão de receitas e a estimativa de despesas referentes a um ano específico. Para valer, ele precisa ser aprovado pelas duas Casas do Congresso.

Antes de vigorar, entretanto, ele deve ser delineado na chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), cuja finalidade é orientar a confecção dos orçamentos fiscal e da seguridade social, além da conta sobre investimentos e gastos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, empresas públicas e autarquias. Tanto a LDO quanto a Lei Orçamentária Anual (LOA), a que versa sobre o Orçamento propriamente dito, são analisadas e votadas por deputados e senadores no ano anterior, a fim de que vigorem no próximo.

No caso de governos novos, como o do presidente Jair Bolsonaro, tais tarefas cabem sempre ao Parlamento de uma legislatura anterior, e não da que se inicia a cada quatro anos. Como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), não se pode descumprir arbitrariamente metas específicas nas contas públicas que foram estabelecidas no Orçamento anual ou usar artifícios para burlar a LRF, sob pena de cometer crime de responsabilidade.

No que tange ao contingenciamento de recursos para a Educação, nunca é demais lembrar que ele não é exclusividade do atual governo. Basta ver o histórico recente. Em 2015, ano em que a então presidente Dilma Rousseff (PT) assumiu seu segundo mandato à frente do Palácio do Planalto, a tesourada foi de R$ 9,4 bilhões nas verbas previstas para a pasta. Um ano depois, foram R$ 4,2 bilhões a menos. Isso em valores da época, sem aplicar a correção monetária.

Já em 2017, no governo Michel Temer (MDB), o corte foi de R$ 4,3 bilhões. Ano passado, o volume de contingenciamento não foi especificado por área da administração federal. No entanto, o primeiro governo Dilma (2011-2014) e a última gestão do petista Luiz Inácio Lula da Silva (2007 a 2010) também foram marcados por contingenciamento de recursos para a pasta da Educação.

Em 2009, por exemplo, por conta da crise causada pelo estouro da bolha imobiliária dos Estados Unidos, Lula contingenciou, em valores corrigidos, R$ 2,1 bilhões. No ano seguinte, mais R$ 4 bilhões, considerando-se a atualização monetária com base no IPCA, o indicador oficial da inflação. Em 2011, quando Dilma assumiu o comando do Executivo, o contingenciamento de verbas para o MEC foi de R$ 4,9 bilhões, novamente em valores corrigidos. Em todos os casos, a justificativa foi sempre a de atingir o superávit primário e, por conseguinte, cumprir a meta fiscal.

Em relação à grita contra o contingenciamento previsto pelo governo Bolsonaro, de R$ 5,8 bilhões, a falha não está no remédio que, mesmo amargo, se torna necessário, à medida em que as previsões sobre arrecadação, inflação e crescimento do PIB se revelaram, de modo negativo, fora das previsões iniciais da equipe econômica. O problema foi a bula, escrita de modo precipitado pelo ministro Abraham Weintraub.

Quando anunciou corte de verbas para três instituições de ensino superior, devido ao que ele classificou como “balbúrdia”, Weintraub cometeu deslizes primários. O pior deles foi criar confusão ao não explicar que o contingenciamento atingiria todas as universidades e institutos federais e que isso não tinha qualquer fundo ideológico, e sim, era resultado de matemática orçamentária pura e simples. Ou seja, assim como uma família, quando caem receitas, segurar os gastos é o correto a fazer. Algo que deveria ter sido bem explicado, mas não foi.