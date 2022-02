Além da Ilusão estreia querendo ser uma novela 'com cara de novela'; entenda

Pode chamar de piegas, brega, inocente ou o que mais quiser. Elenco e direção não ligam, inclusive batem a mão no peito para dizer que é isso aí mesmo: estreando nesta segunda-feira (7), a nova novela da Globo, 'Além da Ilusão', quer ser uma novela com cara de... novela. Por mais bobo que pareça, é bem por aí mesmo que a trama protagonizada por Larissa Manoela (que viverá um papel duplo) e Rafael Vitti quer caminhar.

Ambientada em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, a história de Alessandra Poggi, que tem direção artística de Luiz Henrique Rios, é dividida em duas fases, entre 1934 e 1944. Explicamos cada uma delas logo abaixo.

A trama começa em Poços de Caldas, Minas Gerais, com o fascínio de Isadora (Sofia Budke), ainda criança, pelas mágicas do jovem Davi (Rafael Vitti). De férias na cidade, a pequena Dora, filha do influente juiz Matias (Antonio Calloni) e de Violeta (Malu Galli), vive a expectativa da festa de aniversário de 18 anos de sua irmã, a sonhadora Elisa (Larissa Manoela).

Durante os preparativos para a festa, Violeta recebe a notícia de que seu pai, Afonso Camargo (Lima Duarte) está morrendo no casarão onde mora, que fica no engenho da família. Ela vai para lá, onde tem um embate tenso com a irmã, Heloísa (Paloma Duarte), que quer vender a sua parte das terras para Eugênio (Marcello Novaes) assim que o pai falecer.

Davi é um órfão de pai e mãe que aprendeu seus primeiros truques de mágica com o avô. Ele tem uma vida difícil, concluiu seus estudos formais e tem o sonho de ser ilusionista. Em sua passagem por Poços de Caldas, conhece Elisa em pleno dia de aniversário da garota e os dois se apaixonam.

"É um amor à primeira vista, é um amor que é correspondido, é um amor verdadeiro, capaz de enfrentar barreiras e desafios", explica Larissa.

Matias não aceita a situação entre os dois e arma para separar o mágico de sua filha, por quem nutre verdadeira devoção. Em uma trágica reviravolta, Elisa morre e Davi é condenado a 20 anos de prisão por um crime que não cometeu.

Fase 2

Dez anos se passam, a Tecelagem Tropical está a todo vapor e o antigo engenho de cana-de-açúcar abriga também uma vila operária. Isadora agora é uma linda jovem, fisicamente muito semelhante à irmã. Apesar das lembranças, o trauma da trágica morte da irmã no passado a fez esquecer o rosto de Elisa e do próprio Davi.

Determinada e forte, ela se aperfeiçoou na costura com os ensinamentos da tia Heloísa, com quem tem uma relação muito carinhosa. Dora é noiva de Joaquim (Danilo Mesquita), que conheceu ainda na infância, mas seu perfil independente e pouco romântico faz com que ela sonhe muito mais com a carreira de modista do que com o casamento.

Já Joaquim, afilhado de Eugênio e filho da ambiciosa e manipuladora Úrsula (Bárbara Paz), quer se casar o quanto antes para herdar os bens da família.

E o destino vai fazer com que Davi cruze mais uma vez o caminho de Isadora. Depois da fuga da prisão, o mágico consegue entrar clandestinamente em um trem para despistar a polícia. Um grave acidente interrompe a viagem e, mesmo machucado, Davi rouba os documentos e assume a identidade de um passageiro aparentemente morto, para evitar ser preso. O que o mágico não fazia ideia era que, a partir de então, ele era o mais novo contratado da fábrica de tecelagem.

Sem nem imaginar de que se trata dos negócios da família de seu antigo amor, Davi segue viagem e se depara com Dora, a imagem e semelhança de Elisa. O encanto é imediato e o mágico logo se apaixona pela jovem, apesar da frustração de saber que ela é noiva de Joaquim. Ao descobrir que ele só está interessado no dinheiro de Isadora, Davi vai fazer de tudo para proteger e mostrar a verdade à amada, adiando os planos de provar sua inocência.