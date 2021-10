Além da praia: expandindo os queridinhos do Verão

Resta ainda alguma dúvida de que os biquínis e maiôs são as peças queridinhas do Verão? Porém, está mais que na hora de expandir o uso delas para outros lugares que não só a praia, piscina ou banho de rio. O biquíni pode ser um top incrível para aquele look arrasador à noite. O maiô vira um body muso. Aproveitar mais o que se tem no guarda-roupa é uma atitude inteligente e econômica. Não é preciso ter muitas peças, basta saber usá-las de diferentes formas e fora do contexto habitual. Para dar uma força à sua criatividade pensamos em produções onde a roupa de banho vira a protagonista fashion.

Mix chique

Mistura de estampa é a cara do Verão, por isso fizemos um look com três prints diferentes. O quimono é a sobreposição desejo sempre e, com a saia pareô, faz um belo combo. Quem vai dizer que esse biquíni não é um top? O óculos de sol ajuda a fazer o carão.

Versátil

Para investir em peças que possam ser usadas de muitas formas, o melhor é sempre pensar na hora da compra em diferentes looks com ele. Esse biquíni minimalista bicolor facilita as combinações. Escolhemos uma bermuda de linho com lenço no lugar do cinto e jaquetinha cropped para fazer bonito juntos.

Night out

O maiô pode sim ser body, principalmente com essa print poderosa de onça. Usamos para ele sobrepor o top branco. Investimos em muitos acessórios dourados para trazer uma estética mais sofisticada. A bermuda ciclista é outro item do momento, vale ter.



Ficha técnica

Fotos Vinicius Moreira | Produção de moda Paula Magalhães e Leo Amaral | Modelo Emma Braz, da Mode On | Beleza Daí Alves, do Salão Sá Marina | Agradecimento Celebration Garibaldi | Todos os looks são da Renner