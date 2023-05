Além da Shein: conheça outras lojas on-line com preços acessíveis

Ir ao shopping, para algumas pessoas, só em caso de urgência. Na hora de garimpar produtos e fazer compras, as lojas on-line são a grande prioridade. Os motivos, para além da praticidade, são os preços acessíveis, qualidade satisfatória e ampla variedade. Aqui, a Shein, gigante chinesa de fast-fashion – produção em larga escala de peças com alta rotatividade – reina soberana. De olho em compradores preocupados com as tendências (e custos), a gigante opera exclusivamente pela internet e adiciona surpreendentes 6 mil novos itens a seu catálogo diariamente.

Um relatório divulgado em janeiro pelo BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, revelou que o e-commerce, que chegou no Brasil em 2020, já faturou mais de R$ 10 bilhões em vendas apenas em solo nacional. Em 2022, o faturamento chegou a 8 bilhões de dólares, um salto de 300% em relação a 2021. Para se ter noção da grandeza, na comparação, a companhia chinesa já ultrapassou a projeção anual de todo o Grupo Soma, empresa brasileira que reúne marcas como Vivara, Animale e Farm.

“A existência da Shein e de outras lojas on-line atende a demanda dos millennials e, principalmente, da geração Z, a geração de jovens que consome moda diretamente através da influência da internet, seja por influenciadoras no Instagram e no TikTok, ou de tendências que chegam das passarelas. Essas trends, inclusive, são espalhadas e disseminadas como ‘hits do momento’ na velocidade da luz. A Shein atende essa urgência combinada com outro fator vital para o consumo dos jovens: o preço”, explica a pesquisadora de moda Isabela Alcântara.

Embora a Shein seja a mais famosa, ela não é a única opção para quem busca preços baixos e uma variedade de produtos. A Shop Cider, por exemplo, é uma loja gringa que oferece roupas e acessórios. Já a Urbanic é voltada para o público feminino, com peças de vestuário e acessórios para diferentes ocasiões e estilos. Além disso, a Aliexpress e a Shopee são sites globais que também disponibilizam uma ampla variedade de produtos, desde tecnologia até artigos de beleza e utilidades domésticas.

Oásis do estilo

As lojas on-line se tornaram um verdadeiro paraíso para os amantes da moda, proporcionando acesso a uma variedade inimaginável de marcas, estilos e tendências. Com apenas alguns cliques, é possível encontrar peças que estão fazendo sucesso no mundo inteiro, além de descontos tentadores e uma ampla gama de tamanhos. Alguns sites oferecem até a possibilidade de personalizar as escolhas de acordo com o estilo e preferências do cliente, tornando a experiência de compra ainda mais bem-sucedida, como é o caso da Shop Cider.

Nativa de Hong Kong, a Cider conquistou as mídias sociais desde o lançamento, no final de 2020. Alguns produtos da marca se tornaram virais, principalmente no TikTok, onde os vídeos curtos mostrando compras recentes, chamados de ‘unboxing’ (desembrulhar, em português), costumam fazer sucesso. A curadoria de compra se baseia no “humor” do cliente, sendo possível escolher qual é a energia do dia. “Sonhadora” e “Nostálgica” são algumas opções.

Os preços, em média, são mais altos que na Shein, e a variedade nem se compara à concorrente. Porém, as peças são mais bem elaboradas e possuem produção em menor escala. Ou seja: as chances de chegar em um lugar e encontrar alguém usando a mesma roupa que você são menores. Na parte dos tops e camisetas, a peça mais barata sai por R$ 30, e a mais cara por R$ 163. Os vestidos de festa vão de R$ 50 a R$ 402. O frete, quase sempre, sai grátis.

Sediada em Londres, a Urbanic se define como “uma marca digital para a nova geração”. A ideia é oferecer produtos não-convencionais e produzidos de forma sustentável através de tecnologia avançada. Com tamanhos que vão do PP ao GG e preços acessíveis, entre R$ 30 e R$ 300, em média, a loja também oferece frete grátis para compras acima de R$ 300. Na grade de produtos, as tendências chamam atenção. É fácil encontrar uma versão mais em conta do look que a sua influenciadora favorita usou no Instagram.

Beleza de milhões

O mercado de beleza tem sido cada vez mais explorado pelas lojas on-line. Desde marcas renomadas até opções mais acessíveis, é possível encontrar de tudo um pouco. Além disso, muitas lojas oferecem promoções e descontos exclusivos, o que pode ser uma boa oportunidade para quem busca economizar.

Recentemente, o lápis de boca, também chamado de “lipliner”, viralizou nas redes. O contorno labial virou tendência de beleza, e vários criadores de conteúdo saíram em busca da versão perfeita. Porém, o produto queridinho não veio de uma grande marca do setor, e, sim, da Shein. O produto, que custa R$ 16, recebeu centenas de reviews e já esgotou diversas vezes no site. A marca oferece variedade de produtos de beleza, desde maquiagens, cuidados com a pele, cabelos e unhas, até acessórios como pincéis, esponjas e cílios postiços. Também é possível encontrar batons matte, paletas de sombra, esfoliantes, séruns, máscaras de hidratação, sprays fixadores de maquiagem e muito mais.

Outra opção para quem busca produtos de beleza é a Shopee, plataforma de e-commerce que começou a operar no Brasil em 2019 e tem origem em Singapura. Uma das vantagens é que lojas e vendedores podem criar perfis no site e vender seus produtos pela plataforma, sem precisar de um e-commerce próprio. Isso faz com que a Shopee tenha uma variedade de produtos de beleza, desde lentes de contato a produtos curiosos, como cintas emagrecedoras automáticas e massageadores portáteis de pés.

Além disso, a Shopee também oferece diversos tipos de produtos para unhas, desde adesivos até kits para fazer unhas em casa, tudo a preços acessíveis e muito mais baratos do que nas lojas físicas. Essa variedade tem atraído cada vez mais consumidores que buscam por novidades e por preços competitivos no mercado.

Para os amantes de bocas carnudas de botox, há algumas opções que dispensam as agulhas. Um gloss famoso por aumentar os lábios é o Lip Injection da Too Faced, marca do grupo norte-americano Estée Lauder. O produto, na promoção, pode ser encontrado por R$ 139,90. Na Shopee, uma versão também regulamentada pela Anvisa pode ser comprada por R$ 7.

Melhores sites para achar itens tecnológicos

Shoppee e Aliexpress são dois sites que vão muito além da venda de produtos de moda e beleza. É possível encontrar variedade de itens para casa e tecnologia. Na Shoppee, por exemplo, há desde organizadores de gaveta até smartwatches, aqueles relógios com acesso à internet e aplicativos. Os preços são tentadores: o tal relógio, por exemplo, tem versões convincentes de R$ 40, enquanto a versão da Apple ultrapassa os R$ 4 mil. Já no Aliexpress, outro gigante do varejo chinês, é possível encontrar desde um simples cabo USB até aspiradores de pó robôs.

Outro bom exemplo é a lâmpada inteligente Yeelight, que pode ser encontrada nos dois sites. Com ela, é possível controlar a intensidade e a temperatura da luz através de um aplicativo no celular, além de poder ser integrada ao sistema de voz da Alexa. O preço médio é R$ 30. Para quem gosta de tecnologia, a Shoppee também oferece produtos da marca Xiaomi, como a pulseira inteligente Mi Band (R$ 29), que monitora a atividade física, o sono e até o batimento cardíaco.

Para quem não tem o hábito de comprar nestes sites, pode parecer conversa fiada e até golpe. No Reclame Aqui, portal que traz avaliações de consumidores, algumas pessoas até relatam um problema aqui e ali, mas a média geral de todas as marcas é positiva. Quem compra, garante que chega tudo certo, mesmo que a qualidade não seja tão incrível assim. Entre as avaliações de uma poltrona no Aliexpress, um consumidor garantiu que “a qualidade é muito boa. O material é denso, a poltrona é confortável”, escreveu.

Além da Shein

CIDER

br.shopcider.com

Site de compras focado em roupas que são tendência, com produtos de qualidade e preços competitivos, porém com opções limitadas de produtos.

Urbanic

br.urbanic.com

Loja on-line de moda, com roupas e acessórios estilosos e modernos, mas com preços mais elevados e poucas promoções.

Shoppee

shopee.com.br

Marketplace de variedades, com ampla seleção de produtos em diferentes categorias, desde eletrônicos a moda e beleza. Possui preços competitivos e promoções frequentes.

Aliexpress

pt.aliexpress.com

Marketplace de produtos variados, com preços extremamente baixos, mas com a desvantagem de longos prazos de entrega e riscos de produtos falsificados. Foco em eletrônicos, moda e acessórios.

Como ficou a promessa de taxação de produtos

Nas últimas semanas, foi amplamente discutida a revogação da isenção de impostos para compras internacionais de até US$ 50 no Brasil. Essa medida havia sido adotada na década de 90 com o objetivo de estimular o comércio exterior no país. No entanto, o Governo Federal decidiu recentemente acabar com essa isenção, com a intenção de promover uma concorrência mais equilibrada entre as lojas nacionais e internacionais, que se beneficiavam da brecha para driblar a lei.

Essa notícia causou grande surpresa e gerou opiniões divergentes sobre o tema. No dia 18 de abril, o governo Lula (PT) decidiu manter a isenção para compras internacionais de até US$ 50 (cerca de R$ 247) após repercussão negativa da proposta.



Lula convocou Fernando Haddad e integrantes da equipe econômica para pressionar pelo recuo.

O fim da isenção atingiria produtos comprados diretamente do exterior, em sites como AliExpress, Shein e Shopee. Na prática, todos os produtos enviados para o Brasil passariam a ser taxados em 60%, o que deixaria as compras mais caras porque as empresas tendem a repassar os tributos ao consumidor.

“O presidente pediu para tentar resolver isso administrativamente, usar o poder de fiscalização da Receita Federal, sem a necessidade de mudar a regra atual, porque estava gerando confusão de que isso poderia prejudicar as pessoas que de boa fé recebem encomendas do exterior até este patamar [de até US$ 50]”, declarou o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Fabricantes seguem preceitos éticos?

As gigantes do varejo on-line, como Shein, Aliexpress e Shoppee, têm sido alvo de críticas por causa da questão ética. Há alegações de que as condições de trabalho em algumas das fábricas que produzem os produtos vendidos por essas empresas são precárias, e que há exploração de mão de obra. Isso tem gerado preocupações quanto à qualidade e segurança dos produtos, bem como com a inclusão dos trabalhadores envolvidos na produção.

Em resposta a essas críticas, a Shein afirmou que leva a sério as questões de direitos humanos e trabalhistas, e que trabalha para garantir que seus fornecedores cumpram suas políticas éticas. A empresa também destacou que realiza auditorias frequentes em suas fábricas e que oferece suporte aos trabalhadores para garantir que suas necessidades sejam atendidas.

Em 2022, a Shein divulgou um relatório destacando três pilares que considera essenciais para uma atuação sustentável e com impacto social positivo: proteção ao meio ambiente, apoio às comunidades e fortalecimento de empreendedores. No que diz respeito à proteção ambiental, a empresa estabeleceu uma parceria com a ONG Soles4Souls, a qual recebe uma doação anual de cerca de 10 mil pares de sapatos nos Estados Unidos. A Shein também está direcionando seus esforços para a utilização de materiais mais sustentáveis em sua produção e aumentando o fornecimento de materiais certificados por seus fornecedores.

No relatório, não há menção a nenhuma meta referente ao lado social ou condições de trabalho. Entretanto, foi divulgado que a empresa emprega cerca de 10 mil pessoas em todo o mundo, sendo que 58% delas são mulheres e 40% ocupam cargos de alta gestão. Para a pesquisadora de moda Isabela Alcântara, é preciso que essas informações sejam divulgadas de forma mais transparente.

“A questão ética do consumo da Shein sempre será o ponto negativo de seu consumo em massa. No entanto, é preciso abrir os olhos, afinal, diversas marcas nacionais e internacionais também possuem métodos precários de trabalho para os seus funcionários, mas continuam sendo consumidas por uma esmagadora quantidade de consumidores. É preciso que a Shein e essas marcas repensem sua estrutura urgentemente, mas fato é que, apesar de ser uma informação reconhecida, a busca pelas tendências do momento através de um preço acessível segue prevalecendo acima de seus bastidores”.