Além de Ivete, festival de aniversário de Salvador terá shows de Caetano, Gil e Luedji Luna

Além de Ivete Sangalo, como já antecipado em primeira mão pelo portal Alô Alô Bahia, o festival de aniversário em celebração ao aniversário de 474 anos de Salvador contará com outros shows de grande impacto.

A programação foi definida ontem à tarde pela prefeitura municipal e terá também apresentações de Gilberto Gil, Caetano Veloso e Luedji Luna, no dia 2 de abril, em um palco montado no Farol da Barra.

O Festival da Cidade voltará a ser realizado após um hiato de dois anos. A intenção é reproduzir o mesmo modelo adotado nas últimas edições, com diversos dias de intensa programação cultural e artística espalhada por pontos da cidade.

Em entrevista recente, o prefeito Bruno Reis falou sobre os preparativos. "Vamos fazer um grande show para marcar o aniversário da nossa cidade, além de anúncios de quantidades expressivas de recursos em diversas áreas, lançamentos de novos programas e de novos projetos", disse o gestor.

Depois de fazer a abertura do Carnaval de Salvador, Ivete Sangalo promete fazer um grande show levando toda a animação para o aniversário da capital baiana.



A intenção do evento é alavancar ainda mais o movimento turístico e gerar grande fluxo de visitantes no início da baixa estação na capital.

