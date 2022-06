Além de Rodallega, Bahia pode ter outro reforço no ataque contra o Criciúma

Além do atacante Hugo Rodallega, o Bahia pode ganhar mais um reforço para a partida contra o Criciúma, marcado para este sábado (4), às 16h30, na Fonte Nova, pela 10ª rodada da Série B.

Recuperado da cirurgia na mão, o atacante Raí Nascimento participou normalmente do treino com o elenco na tarde desta terça-feira (31), e pode ser mais uma opção para o técnico Guto Ferreira diante do Tigre.

Raí fraturou a mão durante o empate do tricolor com o CSA por 1x1, na terceira rodada da Série B. Ele passou por procedimento cirúrgico e desde então estava treinando separado do restante do grupo.

O possível retorno acontece em um momento importante já que o Bahia não poderá contar com Marco Antônio contra o Criciúma. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Para o setor, Guto Ferreira conta com Vitor Jacaré.

Caso Rodallega inicie o jogo como titular, Matheus Davó pode ser deslocado para o lado esquerdo. Nesta quarta-feira (1º), o elenco do Bahia retoma os treinos de preparação para o confronto.