Além do Bahia, mais times liberam estruturas aos órgãos de saúde

O Bahia não foi o único time que colocou seu CT à disposição dos órgãos de saúde, para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus. Athletico-PR, Botafogo, São Paulo e Corinthians também ofereceram suas estruturas para tratar pessoas diagnosticadas com a Covid-19.

Nesta quinta-feira (19), o governador da Bahia, Rui Costa, anunciou que o Esquadrão ofereceu o Fazendão para receber pacientes da doença, o que já deve ser feito nos próximos dias. "Vai alocar pacientes de longa permanência, que não necessitam de cuidados hospitalares mais complexos. Nós temos pacientes com a doença que estão apenas fazendo uso de antibióticos, de medicações de uso restrito", disse Fábio Vilas-Boas, Secretário da Saúde do Estado.

O Athletico-PR disponibilizou a Arena da Baixada e o CT do Caju aos órgãos de saúde, para que sejam usados da "forma que entenderem necessário". O estado possui 23 casos de coronavírus confirmados, com 146 suspeitos. O centro de treinamento tem 220 mil metros quadrados, com dois hotéis - com 65 quartos ao todo -, dois restaurantes, auditório e lavanderia. Já a Arena da Baixada tem capacidade para cerca de 40 mil pessoas na arquibancada.

No Rio de Janeiro, o Botafogo deixou o Estádio Nilton Santos, o Engenhão, liberado para autoridades de saúde. O local não está sendo utilizado, já que tanto os jogos quanto os treinos que são normalmente realizados na casa alvinegra estão suspensos até, pelo menos, o fim do mês.

O Botafogo de Futebol e Regatas coloca a infraestrutura do Estádio Nilton Santos à disposição das autoridades de saúde para ajudar no que for necessário no período da pandemia COVID-19. O Clube, ciente de sua responsabilidade social, se solidariza nesse momento dificil. pic.twitter.com/M2ClrwAK9T — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 19, 2020

Já em São Paulo, estado com mais casos confirmados do novo coronavírus, dois times ofereceram suas estruturas. O Corinthians disponibilizou tanto a sua Arena como o Parque São Jorge e o CT Joaquim Grava, enquanto o São Paulo liberou o CT da Barra Funda, o estádio do Morumbi e o CT da base, em Cotia.