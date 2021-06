Além do forró: xadrez merece mais que ser só lembrado como item fashion do São João

Das terras altas da Escócia, passando pela nobreza inglesa, indo ao rock grunge norte-americano nos anos 1990. O xadrez tem uma longa história na moda. Iniciado como um padrão usado por famílias da realeza (criado para distinguir cada grupo), ele se popularizou no mundo todo em muitas versões e com ricas combinações de cores. Porém, na Bahia, ainda continua sendo visto como sinônimo de look junino, perfeito para usar em camisa com shortinho mais bota para curtir um forró. Tudo certo também, mas um elemento fashion com tanta história merece ser visto com outras referências. Por isso, produzimos esse editorial onde o clássico padrão aparece em saia, blusa e blazer, provando que pode compor produções urbanas e versáteis. Olhos atentos, meninas!

Tons próximos

Uma forma criativa de variar o uso do xadrez é buscá-lo em cores diferentes das mais comuns. Neste look, investimos em uma camisa no padrão em tom pastel e combinamos com saia longa em paleta próxima. Nos pés, um sapato com pegada masculina arremata, trazendo urbanidade.

Nobreza

O padrão eleito para o blazer, destaque do visu, tem inspiração no famoso Príncipe de Gales. Originalmente feito em lã, possui versões em tecidos mais leves e até sintético. Sua elegância faz bonito até em looks para o ambiente de trabalho. Sobrepomos em um vestido preto básico e o cinto de fivela dupla dá o charme.

Roqueira

O xadrez em vermelho e preto ficou popular no visual das bandas de rock grunge. Evocamos essa estética escolhendo uma saia nesse padrão combinada com top branco de mangas bufantes mais cropped jeans por cima. A boina e o coturno reforçam o mood rocker.





Fotos | Renato Rebouças (@renato.reboucas | @atofilmes) Beleza | Janaína Abdon (@janainaabdon) Produção de Moda | Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral) Modelo | Ana Luiza (@aluizapereira_), da Agência 40 Graus Bahia (@40grausbahia) Todos os looks | Abx (@abxcontempo), Brechó da Betty (@brechodabetty) e Sarastro Brechó (@sarastrobrecho)