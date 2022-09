Além do Kwid, Renault irá lançar mais três elétricos no Brasil

A Renault é uma das marcas pioneiras da eletrificação no Brasil. Até então, o fabricante francês tinha em seu portfólio o Kangoo (R$ 209.066) e o Zoe (R$ 239.990). Com a chegada oficial do Kwid E-Tech, que estava em pré-venda desde maio, são três modelos.

Nesta semana foram confirmados outros três que chegarão ao mercado nacional até o segundo trimestre do ano que vem: uma nova geração do Kangoo, a Master e o Megane. Deles, o último é o mais emblemático para a imagem da empresa, e deverá ser o modelo mais caro da marca.

No entanto, o embaixador da eletrificação na Renault será o Kwid. Já começaram a ser entregues as 750 unidades que foram vendidas antecipadamente e que os consumidores compraram sem sequer ver e guiar o carro.

Agora, de acordo com Bruno Hohmann, vice-presidente comercial da Renault, 150 unidades para test drive serão distribuídas pelas concessionárias no país. “Queremos que a primeira experiência do brasileiro com carros elétricos seja dirigir o Kwid E-tech”. Afinal, o test drive é gratuito.

De acordo com o executivo, o público-alvo tem renda mensal entre R$ 10 mil e 20 mil, que buscam um veículo econômico como segunda ou terceira opção de carro para a família. Para eles, ter um veículo elétrico compensa, já que 60% possui geração de energia solar dentro de casa.

Como é o Kwid E-Tech

Por R$ 146.990 a Renault oferece o carro elétrico mais acessível do mercado brasileiro - o segundo é o iCar, da Caoa Chery, que custa R$ 149.990. A motorização elétrica, que rende 65 cv de potência e 11,5 kgfm de torque, é suprida por uma bateria de 26,8 kWh.

Automático, esse Kwid tem autonomia de 265 km em ciclo misto e 298 km em ciclo urbano, de acordo com a norma SAE J1634 utilizada pelo Inmetro.

A recarga pode ser feita em tomada comum, em Wallbox de corrente alternada (AC) de 7 kW ou em carregadores de corrente contínua (DC). Para carregar de 15% até 80% da carga da bateria em DC, são necessários 40 minutos, em um Wallbox de 7kW, são 2h54. Já em uma tomada doméstica de 220 volts são necessárias 8h57.

A cabine conta com seis airbags e espaço para quatro pessoas O câmbio é automático, com seletor rotativo As baterias ficam abaixo do banco traseiro e o bagageiro tem capacidade para 290 litros

Também é possível acumular energia de outra forma: a frenagem regenerativa permanente recupera energia a cada vez que se deixa de exercer pressão sobre o pedal do acelerador e, também, quando freia.

Para economizar, há um artifício: o modo de condução ECO. Ativado, esse modo limita a potência do propulsor a 70% da capacidade, a velocidade máxima a 100 km/h e torna a frenagem regenerativa mais atuante.

Pequeno, o Kwid ficou mais ágil por conta do torque quase instantâneo do motor elétrico. Isso deixa o carro bastante esperto nas retomadas e cumpre a aceleração de 0 a 50 km/h em 4 segundos.

Novos modelos

“O Megane E-tech é o primeiro veículo a ser comercializado na segunda fase da nossa estratégia Renaulution e vai mudar a forma como vocês vêem a Renault no Brasil", prometeu Ricardo Gondo, presidente da companhia no país.

O Megane elétrico chegará ao mercado brasileiro entre abril e junho do ano que vem

Em um estilo que une hatch e SUV, esse novo Megane é um crossover que tem autonomia para rodar a até 400 quilômetros com uma carga. O propulsor entrega 220 cv de potência e 30,6 kgfm de torque, o que permite acelerar de 0 a 100 km/h em 7 segundos. Na Europa, o veículo é sucesso com mais de 30 mil unidades vendidas.

O Megane E-Tech é feito com 27 kg de plástico reciclado no interior, como a estrutura do painel. No fim do ciclo de vida, 95% do veículo poderá ser reciclado. Para completar, esse automóvel é o primeiro feito na plataforma elétrica dedicada CMF-EV. “Com essa plataforma, conseguimos avançar em toda a parte do sistema de resfriamento, ampliando o espaço interno e o porta-malas”, explicou Hohmann.

A nova geração do Kangoo chegará ano que vem ao país

A nova geração do Kangoo promete autonomia de até 800 km e pode ser abastecido o suficiente para rodar 100 km em 40 minutos em carregador rápido. Esse utilitário conta com uma configuração sem a coluna B, que permite maior versatilidade para embarque e desembarque de carga.

A configuração elétrica da Master também irá estrear em 2023

Já o furgão Master é ideal para entregas urbanas. Com ele, a Renault foca nas empresas que buscam adequação à agenda ESG (de meio ambiente, sustentabilidade e inovação) por meio do transporte de baixo carbono.