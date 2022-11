Além do tornozelo, Neymar teve quadro de febre: 'Um pouco mal'

Além da lesão do tornozelo que o afastou dos jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo, o atacante Neymar apresentou quadro de febre nesta segunda-feira (28). A informação foi revelada pelo atacante Vinícius Júnior após a vitória brasileira sobre a Suíça, no estádio 974.

Neymar não esteve no estádio durante o jogo. Ele ficou no hotel e viu a partida pela televisão. Nas redes sociais, ele postou uma foto fazendo tratamento no tornozelo no momento em que a Seleção estava em campo.

"Ficou triste que não pode vir, está um pouco mal. Não só pelo pé, mas um pouco de febre também, mas torcendo para que ele se recupere o mais rápido possível", afirmou Vini Jr.

Nos últimos dias, outros jogadores da Seleção tiveram sintomas de gripe. O atacante Antony e o meia Lucas Paquetá foram poupados das atividades por conta do problema.

O lateral direito Danilo, que sofreu a mesma lesão, esteve no 974 e viu jogo. A expectativa é de que tanto o lateral quanto o atacante voltem a partir das oitavas de final do Mundial.

A vitória por 1x0 sobre a Suíça garantiu o Brasil na próxima fase da Copa do Mundo. A Seleção tem mais um jogo antes do mata-mata. Na sexta-feira (2), a equipe encara Camarões, às 16h, no estádio de Lusail.