Alemanha arranca empate com a Espanha e segue viva na Copa

A Alemanha vive um drama na Copa do Mundo do Catar. O time alemão arrancou o empate por 1x1 com a Espanha na reta final da partida, e não depende apenas das próprias forças para avançar às oitavas de final. Se não conseguir a classificação, será a segunda eliminação seguida da Alemanha em uma primeira fase de Mundial.

O empate deixou a Alemanha na lanterna do grupo E, com apenas um ponto. Para se classificar, a equipe vai ter que vencer a Costa Rica na última rodada e torcer por uma derrota do Japão para a Espanha. Os japoneses estão com três pontos, assim como a Costa Rica.

Já a Espanha, que estreou com goleada de 7x0, perdeu a chance de se classificar com uma rodada de antecedência. Os espanhóis somam quatro pontos e lideram a chave.

O jogo

Espanha e Alemanha fizeram um primeiro tempo com muitas chances de gol. Os espanhóis ficaram perto de abrir o placar logo aos seis minutos, numa bomba de Dani Olmo. O goleiro Neuer tocou na bola, mas foi a trave que salvou os alemães.

A resposta da Alemanha veio com bola na rede, mas a arbitragem flagrou impedimento de Rüdiger e anulou o gol do zagueiro após falta cruzada na área. O defensor, aliás, estava com fome de gol. Rüdiger acertou um belo chute cruzado, mas o goleiro Unai Simón salvou.

No segundo tempo o ritmo continuou intenso, com saídas dos goleiros que causavam arrepios em alemães e espanhóis. Mas quem chegou ao gol foi a Espanha. Aos 16 minutos, Morata ganhou da marcação de Sule e mandou para as redes, abrindo o placar.

Quando a derrota da Alemanha parecia consumada, o atacante Füllkrug recebeu dentro da área e encheu o pé para deixar tudo igual, aos 37 minutos, evitando um drama maior para os alemães.