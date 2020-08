Alemanha é convocada com 'descanso' a atletas do Bayern e Leipzig

O técnico Joachim Löw anunciou, nesta terça-feira (25), que vai dar um descanso para seis jogadores - quatro do Bayern de Munique e dois do RB Leipzig - não os convocando para os dois próximos jogos da seleção da Alemanha na Liga das Nações, dia 3 de setembro contra a Espanha e dia 6 diante da Suíça.

Com isso, a equipe nacional não contará com Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Manuel Neuer e Serge Gnabry, do Bayern, além de Lukas Klostermann e Marcel Halstenberg do Leipzig.

"Como técnico da seleção, eu tenho responsabilidade sobre os jogadores", afirmou Löw, em entrevista coletiva. "O mais importante é que clubes e federações trabalham mais do que nunca juntas a fim de controlar a pressão sobre os atletas", disse o treinador, referindo-se ao calendário apertado por causa da paralisia por causa da pandemia do coronavírus.

O zagueiro Niklas Süle, recente operado de uma ruptura de ligamento do joelho, e o atacante Leroy Sane são os únicos jogadores do Bayern presentes na lista, que ainda conta com Julian Draxler e Thilo Kehrer, ambos do Paris Saint-Germain. "Eles tiveram uma pausa mais longa na França e jogaram menos jogos do que os do Bayern ou Leipzig", disse Löw.

Confira os convocados:

Goleiros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Bernd Leno (Arsenal) e Kevin Trapp (Eintrach Fráncfort);

Zagueiros: Mathias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Atalanta), Thilo Kehrer (PSG), Robin Koch (Friburgo), Antonio Rüdiger (Chelsea), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Niklas Süle (Bayern) e Jonathan Tah (Bayer Leverkusen).

Meio-campistas e atacantes: Julian Brandt e Emre Can (Borussia Dortmund), Julian Draxler (PSG), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Toni Kroos (Real Madrid), Florian Neuhus (Borussia Mönchengladbach), Leroy Sané (Bayern), Suat Serdar (Schalke), Luca Waldschmidt (Benfica) e Timo Werner (Chelsea).