Alemanha, Espanha, Croácia e Bélgica buscam classificação na Copa

Para a Alemanha, é vencer ou vencer. Nenhum outro resultado levará a seleção tetracampeã mundial às oitavas de final da Copa do Mundo. Para a Espanha, um empate é o suficiente. Escolas tradicionais, Croácia e Bélgica também ainda buscam a classificação para a fase mata-mata do Mundial do Catar e fazem confronto direto. Confira a seguir a agenda de jogos dos Grupos E e F neste quinta-feira (1º).

Croácia x Bélgica

Após perder por 2x0 para o Marrocos, a Bélgica encara a atual vice-campeã mundial Croácia, que vem de vitória por goleada contra o Canadá: 4x1. Na liderança do Grupo F, com quatro pontos, a Croácia precisa apenas de um empate para avançar sem depender do resultado do outro jogo da chave, entre Canadá e Marrocos. Já para a Bélgica, só o triunfo interessa. O jogo será às 12h, no estádio Ahmad Bin Ali, com transmissão dos canais Globo, SporTV e dos serviços de streaming Globoplay e FIFA+.

Canadá x Marrocos

Depois de bater a Bélgica na rodada passada, Marrocos ocupa a segunda colocação do Grupo F, com os mesmos quatro pontos que a líder Croácia, porém saldo de gols inferior (3 contra 2). Um empate com o Canadá, nesta quinta-feira (1º), é o suficiente para que a seleção africana garanta vaga nas oitavas de final. A bola rola às 12h, no estádio Al Thumama. A partida terá transmissão dos canais Globo, SporTV e dos serviços de streaming Globoplay e FIFA+.

Japão x Espanha

Espanha e Japão ocupam o primeiro e o segundo lugar do Grupo E, respectivamente. A equipe europeia soma quatro pontos, enquanto a asiática três. Eles se enfrentam às 16h, no estádio Internacional Khalifa. Um empate é o suficiente para a Fúria chegar às oitavas. A igualdade no marcador também serve para o Japão, desde que o outro jogo da chave, entre Costa Rica e Alemanha, termine empatado. Uma vitória carimba o passaporte da seleção asiática sem depender do outro resultado. O jogo terá transmissão dos canais Globo, SporTV e dos serviços de streaming Globoplay e FIFA+.

Costa Rica x Alemanha

Tetracampeã mundial, a Alemanha precisa vencer a Costa Rica no jogo das 16h, no estádio Al Bayt, para evitar uma eliminação precoce na Copa do Mundo. A equipe europeia tem que ganhar e torcer por tropeço do Japão diante da Espanha. Caso o time asiático vença o jogo da outra chave, a Alemanha precisaria vencer a Costa Rica por goleada para superar o saldo de gols da Espanha. A Fúria tem sete gols positivos e a Alemanha um negativo. A Costa Rica pode se classificar até com um empate, mas para isso precisaria que o Japão perdesse da Espanha. A partida terá transmissão dos canais Globo, SporTV e dos serviços de streaming Globoplay e FIFA+.