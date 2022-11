Alemanha pode ser eliminada da Copa na próxima rodada; veja

Uma das seleções mais poderosas do mundo, a Alemanha pode ser eliminada na primeira fase da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva. A derrota de virada para o Japão na estreia, nesta quarta-feira (24), deixou os alemães em situação perigosa.

Com a vitória da Espanha por 7x0 sobre a Costa Rica, uma nova derrota da Alemanha para a própria Espanha, no domingo (27), combinado com um empate ou vitória do Japão, que pega a Costa Rica, colocará fim ao sonho alemão no Mundial.

Nesse cenário, a Alemanha poderá chegar a apenas três pontos na última rodada, enquanto Espanha terá seis e Japão quatro.

Em 2018, a Alemanha foi eliminada na primeira fase em um grupo que tinha Suécia, México e Coreia do Sul. Os alemães somaram apenas três pontos e ficaram em último lugar da chave.