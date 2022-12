Alemanha vence Costa Rica, mas está eliminada na Copa do Mundo

A Alemanha está eliminada da Copa do Mundo do Catar. A tetracampeã até fez o dever de casa e ganhou da Costa Rica, em um jogo emocionante com direito a virada dupla. Mas a vitória por 4x2 no Al Bayt, nesta sexta-feira (1), pela terceira e última rodada do Grupo E, não foi o suficiente para a equipe germânica, que se despede precocemente da competição.

Os alemães terminaram na terceira colocação, com os mesmos quatro pontos da Espanha - que foi derrotada pelo Japão por 2x1 no outro duelo da chave. Mas a tetracampeã levou a pior no saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate: apenas 1, contra 6 dos espanhóis.

A América Central terminou na lanterna, com três pontos. Já o Japão ficou na liderança, com seis pontos, e vai enfrentar a Croácia nas oitavas de final. A Espanha, por sua vez, encara a seleção de Marrocos.

Com a eliminação, os alemães repetem uma marca negativa que só a Itália tinha no futebol: eliminação duas vezes na fase de grupos após conquistar o título da Copa.

O duelo também foi especial antes mesmo de a bola rolar: pela primeira vez, um jogo de Copa do Mundo foi comandado por um trio de arbitragem 100% feminino. A francesa Stephanie Frappart foi a árbitra principal, com a brasileira Neuza Inês Back e a mexicana Karen Diaz como assistentes.

Em campo, Gnabry abriu o placar logo no início e, no segundo tempo, os costarriquenhos viraram com Tejeda e Vargas. Mas Havertz marcou duas vezes e Fullkrug ampliou, decretando a vitória alemã.

O jogo

A Alemanha entrou em campo com poucas chances de se classificar. Para começo de conversa, tinha que fazer sua parte e ganhar da Costa Rica. E, precisando do resultado, os tetracampeões dominaram o primeiro tempo, com 11 finalizações - contra apenas uma da rival.

A pressão correspondeu na etapa. Aos 9 minutos, Musiala surgiu em contra-ataque e acionou Raum pela esquerda. O lateral cruzou para Gnabry, que se esticou e cabeceou para o fundo das redes, abrindo o placar. Por pouco, Goretzka não ampliou aos 13, mas a bola parou nas mãos de Navas. O goleiro também impediu um chutaço de Kimmich de fora da área, aos 34.

Já a Costa Rica teve bom momento aos 42, quando Fuller aproveitou falha alemã, limpou a marcação e chutou, mas Neuer botou para fora, por cima da rede.

As maiores emoções vieram no segundo tempo. Aos 12 minutos, a Alemanha falhou em um passe no meio de campo, e os costarriquenhos recuperaram a posse. O primeiro chute foi defendido por Neuer, mas Tejeda ficou com o rebote e empatou.

A tetracampeã chegou perto de marcar o segundo em dois lances de Musiala, ambos na trave, e um de Thomas Müller, para fora. Mas, aos 24, quem conseguiu a bola no fundo da rede foi a Costa Rica: a equipe teve cruzamento dentro da área e, depois de um bate e rebate, o zagueiro Vargas empurrou com o pé e anotou a virada. O gol foi checado pelo VAR e validado.

A felicidade costarriquenha durou pouco. Três minutos depois, os alemães chegaram dentro da área pelo meio e Havertz mandou para o fundo das redes: 2x2. Aos 30, Sané deu passe para dentro da área, Füllkrug chutou cara a cara com Navas, e o goleiro fez uma defesa sensacional.

Se a virada alemã não saiu ali, veio aos 39 minutos. Gnabry cruzou na medida para Havertz, que bateu de canhota para dentro das redes. Ainda deu tempo do quarto gol: a equipe apareceu pela direita na área, e Sané só arrumou para Füllkrug fazer o 4x2. O gol chegou a ser invalidado em um primeiro momento, já que a assistente brasileira Neuza Inês Back marcou impedimento, mas o VAR interviu e confirmou.

A vitória, porém, não foi o suficiente para a Alemanha, que acabou eliminada na fase de grupos.