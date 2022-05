Alerta de spoiler: saiba os segredos de Doutor Estranho 2

Se você é do tipo que adora spoiler, adora saber antes dos segredos que o diretor Sam Raimi escondeu, essa matéria é para você. Mas, se você odeia e foge de spoilers, porque clicou neste matéria? Fuja! Doutor Estranho no Multiverso da Loucura chegou nesta quinta (5) aos cinemas e nós já damos aquii algumas respostas para suas perguntas.

ATENÇÃO, A SEGUIR OS SPOILERS:

1- Wanda (Elizabeth Olsen) engana Doutor Estranho e é a grande vilã do segundo filme solo do mago supremo. Corroída pela dor de ter perdido Visão em Vingadores: Guerra Infinita e os filhos em WandaVision, ela tenta de todo jeito manter todas as realidades paralelas abertas para resgatar sua família. Para isso, tenta capturar America Chavez (Xochitl Gomez), nova heroina que tem habilidade de viajar ilesa pelo multiverso.

2- Sim, o Professor Xavier (Patrick Stewart) aparece no filme. Ele é um dos Illuminati, grupo formado por heróis de diversas realidades, como Senhor Fantástico/Reed Richards (John Krasinski), Capitã Carter (Hayley Atwell), Raio Negro (Anson Mount) e Capitã Marvel/Monica Rambeau (Lashana Lynch) e Capitã Britânia (Hayley Atwell).

3 - Charlize Theron surge numa das cenas pós-créditos como a feiticeira Clea, o grande amor do Doutor Estranho. vinda da Dimensão Negra, e ela é sobrinha de quem reina nesta dimensão: Dormammu. Sim, o demônio com quem o Doutor Estranho barganhou no primeiro filme.

4- Diferente da médica que apareceu em Doutor Estranho (2016), neste há uma nova versão de Christine Palmer (Rachel McAdams), que trabalha como cientista e pesquisadora do multiverso. Ela vai se aliar a Strange e America Chavez e se torna essencial para a batalha travada contra Wanda.

5- No filme, é revelado que os sonhos, na realidade, são visualizações das versões alternativas de si em outros universos. O que é vivido no sonho, de fato, é vivido, só que no multiverso.

6- Embora seja citado, nenhuma versão do Homem-Aranha aparece no filme.

7- A Feiticeira Escarlate está implacável no filme e mata muita gente enquanto tenta capturar America Chavez. Sozinha, Wanda assassina os Illuminati Professor Xavier, Senhor Fantástico, Capitã Carter e Capitã Marvel. Ela também quase mata Wong, mas ele se salva.

Veja o trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura: