Alertado por aliados, governador quer que vice cuide de obras ainda no papel

Aconselhado pela articulação política do Palácio de Ondina a manter o vice ocupado, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) pretende colocar sob controle de Geraldo Júnior (MDB) grandes obras estruturantes na capital que nunca saíram do papel. Entre as quais, a Ponte Salvador-Itaparica e o Monotrilho do Subúrbio (ex-VLT), ambas travadas por impasses com os consórcios chineses que conquistaram o contrato de concessão dos dois projetos. A hipótese foi cogitada após alerta de que Geraldo Júnior, uma vez sem posto de destaque na gestão direta e sem cota pessoal no alto escalão, poderia ser fonte de fogo amigo ou gerar problemas para Jerônimo em um futuro muito próximo.

Cabeça vazia é oficina do capeta

Embora Geraldo Júnior tenha saído das urnas fortalecido com a vitória da chapa petista e a eleição do filho, Matheus Ferreira (MDB), para deputado estadual, ele tomou posse como vice-governador enfraquecido pela pouca influência no núcleo central do governo.

Cessar-fogo

O senador Jaques Wagner e o recém-empossado ministro da Casa Civil, Rui Costa, entraram em acordo sobre o controle da Embasa, pivô da nova crise entre os petistas. Wagner queria indicar um nome, mas Rui pressionava para indicar outro apadrinhado. A solução, confidenciaram líderes da base governista, foi apresentar uma terceira via que agradasse os dois.

Lado B

Apesar do sigilo em torno da montagem do segundo escalão do governo Jerônimo, incluindo o próximo dirigente da Embasa, parte dos cargos já tem os ocupantes definidos. Um deles é a chefia da Conder, que deve permanecer com o ex-vereador José Trindade. A Bahiagás, segundo apurou a Satélite, está destinada a um cardeal do PCdoB.

Bola dividida

Entre as incógnitas, a principal diz respeito ao Inema, órgão responsável pelos licenciamentos ambientais. Metade da bolsa de apostas garante que o caminho está pavimentado para o vereador Henrique Carballal (PDT). A outra parte, que a escolhida será a ex-secretária de Meio Ambiente Márcia Telles.

Troca de posto

Com a possível saída da pedetista Andréa Mendonça da Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, quem deve assumir a pasta é o vereador Duda Sanches (União Brasil). No Thomé de Souza, a nomeação de Sanches teria sido acertada com o prefeito Bruno Reis desde que a irmã do deputado Félix Mendonça Júnior, presidente do PDT da Bahia, entrou na lista de prováveis mudanças da equipe.

Bebida amarga

Com a continuidade da Guerra da Ucrânia, que fez o preço dos insumos agrícolas saltar, o café permanecerá caro no mercado, projeta João Lopes Araújo, presidente da Assocafé, que representa os produtores baianos. "A saca do tipo arábica foi a R$ 2 mil. Caiu pela metade. Se baixar mais, e os custos com a lavoura continuarem altos, fica inviável”, explica.