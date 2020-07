Alesson revela 'previsão' de Roger antes de gol sobre Jacuipense

O técnico Roger Machado tem tido estrela nas suas substituições. Se diante do Confiança, na quarta-feira (29), Daniel entrou em campo aos 42 minutos do segundo tempo e marcou o gol que garantiu o Bahia na final da Copa do Nordeste, nesta quinta (30) quem teve felicidade parecida foi o atacante Alesson.

O jogador também saiu do banco de reservas no segundo tempo da partida contra o Jacuipense, no estádio Eliel Martins, e na primeira jogada fez gol que selou o triunfo tricolor por 2x0 sobre o Jacuipense, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano. Do momento da entrada em campo até balançar as redes, passaram-se cerca de dois minutos.

Após o jogo, Alesson contou que fez justamente o que o treinador havia pedido. "Graças a Deus pude ter a oportunidade do contra-ataque. Eu tinha acabado de falar com o professor Roger e ele disse que só precisava ter uma chance no contra-ataque comigo e matar o jogo. Ainda bem que aconteceu justamente o que ele falou e eu pude ter a felicidade de marcar o gol", revelou o atacante.

Alesson dando entrevista após o jogo em Riachão

Foto: Rafael Machaddo/EC Bahia

Com o resultado, o Bahia abriu vantagem na disputa por uma vaga na final e pode perder por um gol de diferença no jogo da volta para se garantir na decisão.

Apesar da tranquilidade, Alesson salienta que não há nada decidido. "Um resultado bom, mas não tem nada definido. Lá em Salvador temos que entrar mais focados do que no jogo de hoje para liquidar a partida e garantir a classificação para a final", disse.

O segundo confronto entre Bahia e Jacuipense será disputado no domingo (2), às 16h, no estádio de Pituaçu. Um dia antes, no sábado (1º), o tricolor encara o Ceará, também em Pituaçu, às 16h, no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste.